Cryptomonnaies  : la plateforme Celsius Networks se place sous le régime des faillites

Du risque de faillite à la faillite. La plateforme de placements en cryptomonnaies Celsius Networks a annoncé mercredi son placement sous le régime des faillites (chapter 11) aux Etats-Unis, un mois après avoir gelé ses retraits en plein effondrement des cours des cryptoactifs. Le recours au Chapitre 11 permet à une entreprise de poursuivre ses opérations à l'abri de ses créanciers le temps de trouver une solution de sortie de crise.

La plateforme précise, dans son communiqué, que son objectif est de se restructurer pour « maximiser » la valeur pour les parties prenantes et précise disposer d'une trésorerie de 167 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents. Dans le dossier déposé mercredi au tribunal des faillites du district sud de New York, Celsius estime égalemenson bilan entre un et...10 milliards de dollars et le nombre de ses créanciers à plus de 100.000. « C'est la bonne décision pour notre communauté et notre entreprise », a assuré Alex Mashinsky, le cofondateur et patron de Celsius.

Celsius Networks est donc la deuxième plateforme importante à se déclarer en faillite, après le placement sous le Chapitre 11, la semaine dernière, de Voyager Digital. D'autres plateformes ont également suspendu les retraits, faute de liquidités suffisantes, comme CoinFlex. A noter également que la célèbre société d'investissement Three Arrows Capital, basée à Singapour, est en liquidation.

Un modèle remis en cause

Toutes ces plateformes ont profité de l'envolée des cours des cryptomonnaies depuis 2020 pour se livrer à une activité risquée, en principe réservée aux banques, celle de prêter de l'argent et de rémunérer les dépôts. Le tout en cryptomonnaies, ce qui leur a permis de passer au travers les mailles du superviseur. Les promesses de rendement pour les prêteurs pouvaient faire rêver, plus de 18% ! Quant aux emprunteurs, ils se contentaient de payer 0,1% d'intérêt. Mais en finance, le miracle se transforme vite en cauchemar.

Fin avril, Celsius Networks revendiquait quelque 1,7 million de déposants pour près de 12 milliards de dollars sous actifs sous gestion, ce qui faisant de cette plateforme l'un des plus importants acteurs du secteur de finance décentralisée. Une partie de ses placements étaient basés sur la blockchain Terra.

Du coup, Celsius est la principale victime de l'effondrement de Terra, et de son stablecoin Luna, l'un des principales contreparties des gestionnaires d'actifs cryptos. La chute vertigineuse des cours des cryptoactifs, frappés de plein fouet par la montée des taux d'intérêt - alors qu'en théorie le marché des cryptomonnaies devait être protégé des fluctuations des marchés financiers - a fait le reste. Le cours du bitcoin a ainsi perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, à environ 20.000 dollars (contre 69.000 dollars à son pic de novembre 2021).

Réactions en chaîne

Cette baisse des cours a entraîné un vent de panique parmi les investisseurs en cryptoactifs, souvent des jeunes inexpérimentés qui n'avait jamais connu de krach. D'où la décision de geler les retraits et les transferts pour éviter de voir les dépôts se volatiliser et de mettre la plateforme, souvent mal capitalisée, dans l'impossibilité d'assurer la liquidité. Plus grave, compte tenu de la profonde interconnexion des plateformes entre-elles, le risque d'un effet de contagion des faillites est élevé. Ainsi, un autre géant du secteur, BlockFi, est également en difficultés.

Pour beaucoup d'observateurs, cette purge sur le marché des cryptos, avec trois années de folle croissance, pour favoriser une meilleure régulation et surtout une concentration. La plateforme FTX, souvent désigné comme le sauveur des cryptos, a ainsi proposé une option d'achat sur BlockFi et a tenté de sauver Voyager Digital.

De fait, les plateformes solvables sont peu nombreuses et pourraient se lancer dans des acquisitions à bas prix. C'est le cas de la plateforme Nexo, également un prêteur de cryptos, qui souhaite racheter la plateforme Vaud. De fait, la très grande majorité des prêteurs de cryptos se sont lancés dans cette activité autrefois lucrative sans avoir les capitaux nécessaires, faute de régulation.

Il est clair qu'au-delà de la consolidation en cours, ce sont les régulateurs qui vont entrer dans la danse pour mettre un peu d'ordre. La finance décentralisée, d'inspiration libertarienne, est ainsi appelée à devenir très concentrée, autour de quelques grandes plateformes, et probablement très encadrée par les régulateurs. Comme un rêve qui se brise sur le mur des réalités.

(Avec agences AFP et Reuters)