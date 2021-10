Mastercard accélère sur le paiement en cryptomonnaies avec Bakkt

L'accélération des usages des cryptomonnaies se confirme aux Etats-Unis. Boostés en Bourse avec l'introduction la semaine dernière du premier fonds indiciel indexé sur le bitcoin à Wall Street, ces actifs numériques échangés via la technologie de la blockchain, intéresse au-delà de la sphère financière. Ainsi, l'opérateur Mastercard a annoncé lundi avoir noué un partenariat avec la société Bakkt, spécialisée dans les cryptomonnaies et dont l'objectif est de démocratiser les échanges de ces actifs à l'aide de cartes de crédit ou débit offrant des points fidélité en monnaies virtuelles. Tandis que les cryptomonnaies servent principalement à la spéculation et au trading en ligne, ces cartes, qui visent principalement le marché américain, permettent de faire des paiements.

Il s'agit de la seconde incursion de Mastercard, avec une startup crypto, dans l'activité du paiement. En 2020, l'opérateur signait un partenariat avec la startup britannique Wirex pour émettre des cartes en cryptomonnaies. Alors que les usages de ces actifs sont en plein essor aux Etats-Unis, Mastercard, d'abord associée au projet Diem (ex Libra) de Facebook, attaque ainsi le marché des particuliers et des petits investisseurs sur plus de 2.000 cryptomonnaies existantes.

Avec ces cartes dotées de points fidélité, Mastercard et Bakkt comptent toucher une nouvelle clientèle, notamment les détenteurs de la star des cryptos aux Etats-Unis, le bitcoin. De son côté, Bakkt annonce avoir plusieurs partenariats avec des chaînes d'hôtel mais aussi avec le géant Starbucks. Mastercard possède, lui, un éventail de clients, des banques, aux commerçants en passant par les fintech, détaille un communiqué.

La course aux usages face à Visa

Le partenariat prévoit d'une part la possibilité d'émettre des cartes de crédit ou de débit uniquement dédiées aux cryptomonnaies, et reposant sur des portefeuilles gérés par Bakkt. D'autre part, il prévoit également que Mastercard ajoute les devises virtuelles aux programmes de fidélité.

"Cela signifie que les consommateurs pourront gagner et dépenser des récompenses en cryptomonnaies au lieu des traditionnels points fidélité et de convertir sans accroc les cryptomonnaies qu'ils détiennent pour payer des achats", précise le communiqué.

Face à Mastercard, le concurrent Visa est aussi en embuscade sur ces nouveaux usages. Bakkt propose d'ailleurs aussi une carte de débit en partenariat avec Visa, qui permet à ses détenteurs d'utiliser leur bitcoin pour faire des achats mais uniquement dans les magasins disposant des solutions Apple Pay ou Google Pay.

En mars, avec la startup Crypto.com, Visa annonçait accepter l'USD Coin, une cryptomonnaie dont le cours est adossé à une devise (un "stablecoin"), pour régler les transactions de certaines de ses cartes.

Le partenariat avec Mastercard est plus large puisqu'il offre la possibilité aux clients habituels de Mastercard de proposer des cartes traditionnelles avec l'option d'offrir les points de fidélité en cryptomonnaies plutôt qu'en cash ou en miles par exemple.

L'action de Bakkt, entrée en Bourse la semaine dernière, a plus que triplé lundi suite à cette annonce, le groupe valant désormais plus de 1,5 milliard de dollars à Wall Street.

L'action de Mastercard a gagné 0,67%.

(Avec AFP)