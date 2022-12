Microsoft prend un ticket de 4% dans la Bourse de Londres

La Bourse de Londres s'avance de plus en plus dans l'univers de la donnée. Dans le cadre d'un partenariat stratégique sur dix, le géant américain des logiciels Microsoft vient de prendre une participation de 4% dans l'opérateur britannique, London Stock Exchange Group (LSEG). Une transaction valorisée autour de 1,5 milliard de livres sterling (1,74 milliard d'euros), compte tenu d'une valorisation boursière de LSEG de 37,3 milliards de livres sterling (43,4 milliards d'euros).

En échange, LSEG s'engage à acheter au moins 2,3 milliards de livres sterling (2,67 milliards d'euros) de services informatiques dématérialisés sur dix ans à Microsoft. Car, derrière cette opération capitalistique se profile un partenariat entre les deux groupes pour « construire des systèmes d'infrastructures de données » et des systèmes de « modélisation et d'analyse », selon les termes du communiqué commun. En clair, il s'agit de migrer les plateformes de données de LSEG vers le cloud de Microsoft, notamment les plateformes de Refinitiv qui alimentent plus de 40.000 institutions financières dans le monde (cotations, séries chronologiques, recherche ESG...).

« Les progrès dans l'informatique dématérialisée et l'intelligence artificielle vont fondamentalement transformer la manière dont les institutions financières font leurs recherches, interagissent et réalisent des transactions », a souligné Satya Nadella, PDG de Microsoft.

Déclin relatif de la City

Ce partenariat souligne à nouveau le virage stratégique opéré par LSEG avec le rachat en janvier 2021 du géant de la donnée financière Refinitiv pour 27 milliards de dollars. Cette acquisition, financée en partie par la vente de la Bourse italienne à Euronext, a permis à la Bourse de Londres de se hisser à la seconde place mondiale des sociétés de données financières, derrière Bloomberg.

Ainsi, les données pèsent désormais près de 70% du chiffre d'affaires de la Bourse de Londres, un tournant salué par les marchés, les données étant une activité jugée à la fois plus profitable, mais surtout plus résiliente (systèmes d'abonnement). Le secteur de la donnée s'annonce encore plus porteur avec la montée en flèche de l'investissement responsable (ISR) qui nécessite encore plus de données et d'analyses. C'est la raison pour laquelle LSEG est mieux valorisée qu'Euronext ou ses principaux concurrents historiques.

Ce virage stratégique a également permis à la Bourse de Londres de pallier le déclin de la City, devenue moins attractive pour la cotation de sociétés, une tendance lourde accélérée avec le Brexit. En dix ans, Londres et Paris sont désormais au coude à coude en termes de capitalisation des sociétés cotées alors que le rapport était pratiquement de un à deux en faveur de la City il y a dix ans.