Jacques Veyrat nommé conseiller pour la France par KKR

Le fonds américain KKR veut passer la vitesse supérieure sur le marché français. La société d'investissement new-yorkaise annonce ce lundi la nomination de Jacques Veyrat comme "conseiller senior" pour ses activités en France. Agé de 55 ans, l'ex-patron de Neuf Cegetel (racheté par SFR) et du groupe Louis Dreyfus, dirige depuis 2011 sa propre société d'investissement, Impala, active notamment dans l'énergie (Direct Energie, Neoen), l'industrie (CPI, Technoplus, Clestra), le textile (Maison Lejaby, Pull-in) et le financement de PME européennes de l'économie verte. Il est aussi président du conseil d'administration de Fnac-Darty.

"Je suis ravi que KKR puisse bénéficier de l'expertise et des conseils stratégiques de Jacques pour la France, un marché important pour KKR, où nous voyons des opportunités significatives dans un certain nombre de secteurs, en nous appuyant sur nos succès et notre engagement à soutenir les entreprises françaises. Jacques apportera des connaissances précieuses et locales à mesure que nous développerons notre présence et nos activités en France", a commenté Johannes Huth, le responsable de la zone Europe Moyen-Orient Afrique de KKR, dans un communiqué.