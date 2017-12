Quand public et privé s’allient pour financer la transition énergétique

A la veille du sommet pour le climat One Planet Summit, le 12 décembre prochain (qui ne « sera pas un sommet à pupitre mais un sommet d'actions » a promis le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, de la Transition écologique et solidaire), le gouvernement a voulu montrer un exemple concret d'initiative innovante de financement pour accélérer cette transition. « Les effets du réchauffement climatique sont déjà une réalité, y compris pour nos concitoyens, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy après l'ouragan Irma, ou de Nouvelle-Calédonie, comme toutes les îles du Pacifique », a souligné le secrétaire d'Etat jeudi, en recevant au ministère les dirigeants du gérant d'actifs Eiffel Investment Group qui vient de boucler une levée de 200 millions d'euros pour son fonds Eiffel Energy Transition.

L'Etat français, via le Programme d'investissement d'avenir, y injecte 40 millions d'euros, un investissement opéré par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), aux côtés de la Banque européenne d'investissement (BEI), qui avait mis un ticket équivalent. Les autres investisseurs sont dix institutionnels privés, au premier rang desquels l'assureur mutualiste Maif, principal sponsor privé du fonds, aux côtés de la Bred, la Macif, la Matmut, ProBTP, etc.

« Le fonds Eiffel Energy Transition, que l'Ademe vient d'abonder, constitue un levier financier décisif pour le déploiement des énergies renouvelables », a estimé le secrétaire d'Etat.

Effet démultiplicateur

Lancé en mars, le fonds de la société de gestion détenue par l'entrepreneur Jacques Veyrat (ex-Neuf Cegetel, ex-groupe Louis Dreyfus) a déjà engagé en neuf mois 103 millions d'euros dans 272 projets d'énergies renouvelables, pour l'essentiel des centrales photovoltaïques, ainsi que des éoliennes ou de la biomasse, principalement en France. Il intervient très en amont, sous la forme de prêts à court terme (de 6 à 36 mois, de 1 à 40 millions d'euros) pour passer la phase délicate de construction d'un projet, avant que celui-ci génère des revenus et avant que les financements de long terme (bancaires, fonds d'infrastructures) ne prennent le relais.

Il comble ainsi un chaînon manquant dans le financement et permet aux développeurs de projets (une dizaine dont Neoen, Innovent, Générale du Solaire, Cap Vert Energie) de se concentrer sur leurs nouveaux projets. Cette courte maturité des prêts lui permet de « recycler le capital » et de réinvestir les sommes après remboursement, en multipliant par 4 à 5 l'impact soit « 1 milliard d'euros d'investissement », a prédit Fabrice Dumonteil le président d'Eiffel Investment Group.