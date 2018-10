L'explosion des arnaques aux faux bitcoins inquiète l'AMF

"Exponentiel". C'est ainsi que l'essor des plaintes concernant les ventes en ligne de faux bitcoins est qualifié par la directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des marchés financiers (AMF), Claire Castanet. Dans une interview au Parisien, la responsable du numéro « Epargne info service » du gendarme des marchés détaille l'explosion de ces réclamations d'épargnants victimes d'arnaques.

"Depuis le début de l'année, plus de 700 épargnants se sont déclarés victimes d'une arnaque. Cela représente cette année 40% de tous les appels que nous avons reçus d'épargnants victimes d'escroqueries" indique-t-elle. "Cette tendance nous inquiète beaucoup" ajoute-t-elle. "Ces épargnants nous ont déclaré 31 millions d'euros de perte ! Par dossier, les montants en jeu ne cessent de progresser. Le préjudice médian est de 24.000 euros, contre 5.000 euros en janvier."

En juin dernier, lors d'une audition par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Robert Ophèle, le président de l'AMF, avait indiqué aux députés que "près de 400 réclamations ou signalements faisant état de 15 millions d'euros de pertes" liées aux crypto-actifs avaient été reçues au cours des cinq premiers mois de l'année.

Retraités et investisseurs avisés touchés

Claire Castanet observe que les techniques sont proches de celles utilisées par les arnaques au Forex (marchés des changes) ou les options binaires, et "fonctionnent aussi bien avec des retraités que des investisseurs avisés".

"Les sites Internet proposant de faux bitcoins sont extrêmement bien faits. Les épargnants ont l'impression que les cours montent ou descendent, mais en réalité il n'y a rien du tout derrière, aucun investissement. Ce que voient les épargnants sur le site Internet s'apparente à un jeu vidéo" explique la directrice des relations avec les épargnants de l'AMF.

Les épargnants reçoivent "jusqu'à 7 à 8 appels par jour, parfois la nuit" par un conseiller de la plateforme qui les pousse à investir, d'abord des petites sommes puis des montants plus importants. "Il s'agit de techniques de manipulations mentales" estime Claire Castanet.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, adossée à la Banque de France) ont récemment mis en garde le public contre les activités de sites proposant "sans y être autorisés [...] des services d'investissement portant sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs", parmi lesquels "agencecentraledescryptomonnaies.com" ou encore "conseilcrypto.com" et autre "paiement-bitcoin.com". Pour éviter les arnaques, cette liste noire est régulièrement mise à jour.