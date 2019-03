« La Blockchain est un pari sur l'avenir, pas une solution miracle ! » (Natixis)

Discrètement, Natixis, filiale de BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne), s'est fait une place de choix dans l'écosystème Blockchain. Responsable du digital de la Banque de grande clientèle (entreprises, investisseurs institutionnels, institutions financières, secteur public) et coordinateur Blockchain pour le groupe, Frédéric Dalibard préside le conseil d'administration de la startup américaine R3, dont une quarantaine d'institutions financières sont actionnaires, et siège à celui de Komgo, startup de financement du commerce international où l'on retrouve ING, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole au capital. Cet expert se confie sur les espoirs suscités par cette technologie de stockage et de transmission d'information, née il y a dix ans avec le Bitcoin, et les freins à son essor, notamment les enjeux liés à la "tokenisation" de l'euro. Entretien.

LA TRIBUNE - Quand et comment vous êtes-vous intéressé à la Blockchain ?

FRÉDÉRIC DALIBARD - Je me suis intéressé à la Blockchain dès l'été 2015, à l'occasion d'une initiative du comité de direction générale de Natixis demandant aux différents métiers d'identifier des sujets innovants. J'ai fait ajouter...