Blockchain, token, ICO... le lexique de la folie crypto

L'hebdomadaire britannique The Economist, visionnaire et audacieux, avait osé faire sa Une dès octobre 2015 sur « la machine à créer de la confiance : comment la technologie derrière le Bitcoin pourrait changer le monde ». Trois ans plus tard, les promesses de la Blockchain, aux tenants et aboutissants complexes, font rêver les uns à une « nouvelle révolution industrielle » s'appuyant sur un nouveau Web décentralisé et s'attirent les critiques de sceptiques dénonçant un emballement excessif pour une technologie qui ne saurait être la panacée et demeure immature, voire serait surcotée et même inutile, selon son plus grand détracteur, l'économiste Nouriel Roubini.

Voici un petit lexique des termes les plus couramment utilisés pour s'y retrouver dans cet univers friand de jargon et d'anglicismes parfois obscures.

Blockchain

La Blockchain, littéralement « chaîne de blocs », est une technologie de stockage et de transmission d'informations : elle permet des échanges décentralisés, pair-à-pair, sans organe de contrôle, et sécurisés, grâce à la cryptographie, des transferts de valeur ou de propriété, sans duplication possible. Cette technologie de base de données de nouvelle génération est souvent comparée à un grand livre comptable numérique infalsifiable, répliqué et « distribué » : différents exemplaires existent simultanément sur différents ordinateurs (les « nœuds » du réseau). Les transactions sont regroupées par blocs et validées par les « nœuds », des utilisateurs appelés « mineurs » (en référence aux chercheurs d'or), parfois regroupés en « pools », qui doivent résoudre des problèmes mathématiques complexes par la puissance de calcul de leurs ordinateurs : le bloc est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. Les mineurs sont rémunérés en jetons (« tokens »).

La Blockchain est née avec la monnaie virtuelle Bitcoin, elle est l'infrastructure virtuelle sur laquelle repose le Bitcoin : le tout premier bloc de transaction de la Blockchain Bitcoin, appelé « Bloc Genesis » a été créé le 3 janvier 2009. Le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto (sans doute un pseudonyme, peut-être un collectif) y a inscrit une suite de chiffres reprenant le titre de Une du Times de ce jour-là, sur le plan de sauvetage des banques, dans un contexte de défiance à l'égard des institutions, en pleine crise financière.

Les blockchains les plus connues sont publiques, ouvertes à tous, comme la première, Bitcoin, ou Ethereum, apparue en 2014, conçue pour des applications décentralisées et des « contrats intelligents » (smart contracts), ou encore Litecoin. Il existe aussi des blockchains privées (ou de consortium), dont l'accès et l'utilisation sont limités à un cercle d'acteurs autorisés : c'est le cas de toutes les expérimentations des entreprises ou institutions (financement du commerce international, paiements interbancaires, etc). L'existence d'une crypto-monnaie n'est pas indispensable dans ce cas, puisque les membres ne doivent pas être rémunérés pour la validation des transactions. On parle alors parfois plutôt de technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology, DLT).

Crypto-actif

Un crypto-actif (crypto-asset en anglais) est le terme désormais communément employé pour parler des « crypto-monnaies » comme le Bitcoin, l'Ether etc, - qui ne sont pas des monnaies puisqu'elles n'ont pas de valeur légale -, mais aussi toutes sortes d'actifs numériques ("digital assets" en anglais), appelés aussi « jetons » en français, ou « tokens ». Le préfixe « crypto » fait ici référence aux techniques cryptographiques (le « hachage » ou conversion de données en une suite binaire, le système asymétrique de paire de clé publique/clé privée nécessaire pour signer toute transaction).





Jeton

Un jeton (« token ») est un actif numérique émis et échangeable sur une Blockchain, le plus souvent sous la forme d'un « smart contract » sur Ethereum. Il peut être achetable en crypto-actif et parfois en monnaie « fiat » classique (en euro par exemple), vendable sur une plateforme d'échanges. Le bitcoin est le jeton de la Blockchain Bitcoin, l'ether celui de la Blockchain Ethereum.

Les jetons sont souvent émis dans le cadre d'une Initial Coin Offering (ICO, prononcer aille-si-o) : une nouvelle forme de levée de fonds, alternative au financement par le capital-risque, les banques, ou la Bourse. Les jetons émis peuvent s'apparenter à des titres financiers (« security token ») ou accorder un droit d'usage (jeton utilitaire ou « utility token »), comparable à des points fidélité (miles d'avion) ou de la précommande.

Smart contract

Les smart contracts ou « contrats intelligents » sont des programmes informatiques autonomes inscrits dans la Blockchain. Ce ne sont pas des contrats au sens juridique, mais des logiciels qui exécutent automatiquement des conditions définies au préalable. Leur exécution est irrémédiable et leur code est vérifiable librement par les nœuds du réseau.

