La rentabilité des banques d'investissement sous pression, s'inquiète Moody's

Les nuages s'amoncellent dans le ciel des grandes banques. L'agence de notation Moody's a décidé de dégrader la note de l'ensemble des banques d'investissement mondiales (de positive à stable), ce mardi 27 août, face à une conjoncture mondiale qui s'annonce plus compliquée, sur fond d'escalade des tensions commerciales et de baisse des taux.

« La rentabilité des banques d'investissement mondiales devrait subir une pression accrue au cours des 12 à 18 prochains mois, avec un ralentissement de la croissance économique mondiale entraînant une baisse des niveaux d'activité des clients, des taux d'intérêt plus bas (ou négatifs) et un aplatissement ou une inversion de la courbe de taux ajoutant à la pression sur les revenus », explique l'agence dans une note d'une vingtaine de pages.

Les banques concernées sont les grands noms de Wall Street, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America et Citigroup, mais aussi les françaises BNP Paribas et Société Générale, les britanniques HSBC et Barclays, l'allemande Deutsche Bank, les suisses UBS et Credit Suisse, la japonaise Normura et la canadienne RBC. L'agence souligne le poids des activités de marchés chez certains de ces acteurs : 81% des revenus chez Goldman Sachs, 51% chez Normura, contre 20% chez Soc Gen et 11% chez BNP Paribas.

Près de 30.000 suppressions d'emploi depuis janvier

Plusieurs grandes banques ont annoncé des réorganisations et suppressions de postes ces derniers mois, anticipant des changements structurels : les revenus des activités de marché sont en effet en baisse continue depuis 2009.

[Revenus combinés des activités de marché de capitaux depuis 2009 en milliards de dollars. Crédit : Moody's]

Deutsche Bank a annoncé 18.000 suppressions d'emplois, notamment dans cette activité, Soc Gen 1.600, Barclays 3.000, HSBC 4.000, tandis que BNP voudrait supprimer environ 500 postes dans sa filiale de conservation de titres BP2S d'ici à 2021, selon le Monde. En tout, ce sont près de 30.000 suppressions d'emplois qui ont été annoncées dans la banque d'investissement depuis janvier selon un décompte du Financial Times.

Les réductions de coût engagées par les banques européennes vont aider, seulement si ces dernières parviennent à limiter l'impact sur les revenus selon Moody's. Car sans croissance, difficile de récolter les fruits des économies de coûts opérationnels. Pour les banques américaines, l'effet dopant des mesures fiscales et des taux d'intérêt plus élevés va prendre fin.

« La perspective stable [de la note] reflète notre anticipation que la rentabilité des banques d'investissement mondiales pourrait avoir atteint un sommet pour ce cycle économique » développe Ana Arsov, directrice chez Moody's, dans l'étude. « Des vents contraires plus forts sur les revenus rendront les gains de rentabilité plus difficiles à atteindre, malgré l'attention accrue portée sur la transformation du business et les investissements technologiques pour gagner en efficacité. »

Moody's encourage cependant les grandes banques à investir massivement dans le numérique pour « lutter contre la disruption des nouveaux entrants digitaux dans les différentes lignes de métier », en particulier dans la gestion de trésorerie et les paiements, les plus menacées selon l'agence.

La note est stable et non pas négative, car « les bilans solides et les profils de risque plus prudents [des grandes banques d'investissement] les protègent contre des risques potentiels », tandis que la politique monétaire accommodante favorisera leurs conditions financières.