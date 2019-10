« Le capital-investissement doit être exemplaire en matière de mixité » Dominique Gaillard, France Invest

LA TRIBUNE - Le private equity a la réputation d'un métier très masculin. Est-ce toujours le cas ?

DOMINIQUE GAILLARD - Nous réalisons depuis huit ans un baromètre de la mixité dans le capital-investissement avec le cabinet Deloitte. Dans l'ensemble, les femmes représentent 39 % des effectifs. Il y a beaucoup de femmes en middle et back-office et sur les fonctions support (60 % à 84 %), la communication, le juridique, les relations investisseurs, mais en front-office, dans les équipes d'investissement, la part des femmes se situe à 22 % et stagne depuis quelques années. Et quand on regarde au niveau managing director (associé gérant) et membre du directoire, il n'y a quasiment plus de femmes.

Sur les 317 membres de France Invest, nous avons recensé moins de dix femmes dirigeantes de leur structure. Partant de ce constat, nous avons lancé une série d'initiatives. Tout d'abord, nous avons voulu sensibiliser nos membres à certaines obligations légales qui ont pu passer inaperçues. Je leur ai adressé un courrier en ce sens début septembre. La loi Pacte impose notamment au moins une candidature de chaque sexe dans...