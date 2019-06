Le « corporate venture » à la française décolle

Qui n'a pas son fonds de « corporate venture » ? Avoir sa propre structure de capital-risque pour investir directement dans des startups est devenu incontournable chez les grands groupes français, dans leur stratégie d'open innovation et de veille concurrentielle et technologique. Le Corporate Venture Capital (CVC) n'est pas un phénomène nouveau, mais il a pris une énorme ampleur ces dix dernières années avec l'accélération du rythme des innovations et l'arrivée de nouveaux entrants et technologies bousculant tous les secteurs. Au point que les fonds corporate sont devenus un maillon indispensable de la chaîne de financement dans l'écosystème de startups dans le monde en général et en Europe en particulier.

La participation des fonds d'entreprise a atteint un record historique dans le monde l'an dernier selon CB Insights : plus de 2.740 tours de table d'un montant proche de 53 milliards de dollars (en hausse de 47%). Ils sont désormais présents dans près d'une opération sur quatre (23% contre 16% en 2013).

