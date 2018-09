Le Haut conseil de stabilité financière appelle à la vigilance sur les crédits immobiliers

L'heure est une nouvelle fois à la prudence selon les autorités françaises. Dans un communiqué publié mardi 11 septembre en fin de journée, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), chargé d'établir régulièrement un diagnostic des risques et des vulnérabilités potentielles susceptibles d'affecter le secteur financier, a fait part, une nouvelle fois, d'une certaine inquiétude face à la croissance des crédits immobiliers accordés à des taux bas, qui s'accompagne d'une dégradation des marges des établissements de crédit.

« Le niveau des risques pour les ménages et les établissements de crédit reste contenu [...] Mais [il] nécessite de maintenir une vigilance renforcée sur l'évolution des conditions d'octroi de crédit et la tarification des crédits immobiliers par le secteur bancaire », a souligné le HCSF dans un communiqué.

Selon le Haut conseil, le crédit immobilier représente le principal facteur de la hausse de 5,5% de l'encours de crédit aux ménages constaté sur un an en juin 2018. Il faut dire que le coût des prêts immobiliers stagne à des niveaux historiquement bas. En juillet dernier, les taux moyens des nouveaux prêts se sont repliés à 1,53%, contre 1,62% au mois de janvier. Des baisses tirées par la politique monétaire de la Banque centrale européenne, mais aussi par la guerre des prix que se livrent les établissements bancaires.

Des conditions d'octroi plus souples

Le Haut conseil avait déjà, et à plusieurs reprises, alerté sur les effets d'une forte concurrence entre les banques sur le marché du crédit à l'habitat, considéré comme un produit d'appel permettant de capter des clients à long terme. En juin dernier notamment, l'organe de surveillance du système financier estimait que les risques de crédit liés au marché immobilier étaient « diffus ». Le HCSF avait alors recommandé de rester attentif à l'évolution des conditions d'octroi, alors que les banques tendent au contraire à les assouplir.

Les établissements accordant des crédits immobiliers deviennent, en effet, de plus en plus flexibles sur les montants prêtés au regard des revenus des emprunteurs et de l'apport exigé. Face à la hausse des prix de l'immobilier (+3,2% au niveau national au premier trimestre 2018), les banques accordent des prêts à plus long terme pour permettre aux ménages de financer leur projet d'achat d'un logement. Depuis quelques mois, pour capter davantage de clients, certains établissements n'hésitent pas à accorder des prêts à 110%, surtout aux jeunes acquéreurs. Ces crédits immobiliers sans apport personnel permettent de financer la totalité de la valeur d'un bien mais aussi les frais divers associés (notaire, etc.).

L'endettement du secteur privé atteint 131% du PIB

Plus généralement, le Haut conseil a révélé que l'endettement du secteur privé non financier a continué de croître pour atteindre à 131% du PIB (58,4% pour les ménages et 72,7% pour les sociétés non-financières) au premier trimestre 2018, contre 89,6% en Allemagne, 127,6%, en Espagne et 107,8% en Italie, selon les données de la Banque de France. La moyenne de la zone euro est de 119,2% du PIB.

« La dynamique observée ces dernières années a conduit la France à un taux d'endettement des agents privés non financiers aujourd'hui supérieur à la moyenne de la zone euro, comme à ceux de nos principaux partenaires », note le Haut conseil.

Pour les sociétés non financières (SNF), la hausse de l'endettement reste marquée, portée par la progression des encours de crédit bancaire (+6% sur un an en juin dernier), alors que la dette de marché reste dynamique. Le Haut conseil a précisé dans son communiqué que la croissance du crédit concerne les entreprises de toutes tailles, avec une hausse toujours robuste du crédit bancaire aux PME et ETI.

Le HCSF a également indiqué avoir préparé sa décision concernant la fixation du taux du coussin de capitaux propres contracyclique, "l'airbag" destiné à se préserver de la hausse des taux d'intérêts. Des éléments de justification seront publiés ultérieurement au Journal officiel de la République française et sur son site. Pour rappel, lors de sa 17ème séance, en juin dernier, l'organe de surveillance du système financier avait annoncé, « dans une logique préventive », un relèvement de 0,25% des actifs pondérés des risques, adoptant une proposition du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.