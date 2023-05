Le patron de Credit Suisse fera partie de la direction d'UBS

Les contours du géant bancaire né de la fusion entre UBS et Credit Suisse se dessinent. Après le rachat de sa rivale officialisée le 19 mars dernier, UBS dévoile enfin ses équipes. Le patron de Credit Suisse, Ulrich Körner, va rejoindre le comité de direction d'UBS, a ainsi annoncé la première banque helvétique dans un communiqué, publié ce mardi 9 mai.

Lire aussiUBS annonce des résultats en-deçà des attentes, le mariage forcé avec Credit Suisse se fera avant l'été

Les difficultés de Credit Suisse ont commencé dans le sillage de la faillite de la banque américaine SVB. Elles sont ensuite allées crescendo jusqu'à ce que le ministère des Finances, la banque centrale et l'autorité de surveillance des marchés négocient avec UBS, sa grande concurrente, pour organiser son rachat. Le 19 mars, celle-ci a accepté de la reprendre pour 3 milliards de francs, moyennant de solides garanties de la Confédération. La BNS et la Confédération ont mis 109 milliards de francs de garanties à la disposition des deux banques. S'y ajoute un volant de liquidités de 100 milliards de francs que la BNS peut mettre à disposition. Sans ce sauvetage, Credit Suisse se serait vraisemblablement trouvé en cessation de paiement le 20 ou le 21 mars, a expliqué récemment le président de la Confédération, Alain Berset.

La fusion d'UBS et Credit Suisse, un chantier titanesque

UBS s'attend désormais à ce que « la clôture légale » de la fusion intervienne « dans les prochaines semaines », indique-t-elle dans le communiqué publié ce mardi. Elle précise que les deux banques vont continuer à fonctionner indépendamment dans un premier temps, le rapprochement se faisant au fur et à mesure.

Lire aussiLa mégabanque née du rachat de Credit Suisse par UBS envisage de tailler fortement dans ses effectifs

Le chantier de la fusion promet d'être titanesque, de l'aveu même d'UBS. « Nous sommes conscients de la grande complexité qu'implique l'intégration et la restructuration de Credit Suisse », avait reconnu la première banque helvétique, le 25 avril dernier. La banque espérait alors toutefois boucler l'acquisition de sa rivale « le plus probablement » au deuxième trimestre de cette année, réaffirmant que le mariage forcé « est une opportunité unique de créer de la valeur ».

Résultats décevants

Fin avril, UBS affichait des résultats trimestriels quelque peu décevants : au premier trimestre 2023, le numéro un de la banque en Suisse a engrangé un bénéfice net de 1 milliard de dollars, bien en deçà des attentes autour de 1,7 milliard de dollars. Son résultat net a été amputé par des provisions pour litiges - augmentées de 665 millions de dollars - pour régler un vieux contentieux lié à la crise des subprimes aux Etats-Unis.

« Au premier trimestre, nous avons maintenu une dynamique positive dans l'ensemble de l'entreprise et attiré 28 milliards de dollars de nouveaux fonds nets au sein de la division de gestion de fortune mondiale, dont 7 milliards de dollars sur les dix derniers jours de mars, après l'annonce de notre acquisition de Credit Suisse », avait nuancé UBS dans son communiqué.

Les résultats trimestriels de Credit Suisse, publiés en avril eux aussi, ont, d'ailleurs, montré l'urgence et la difficulté de la tâche qui attend UBS. Les retraits de capitaux au premier trimestre se sont chiffrés à 61,2 milliards de francs suisses, s'ajoutant aux 110,5 milliards déjà extraits au quatrième trimestre.

Une nouvelle vague de retraits chez Credit Suisse ? Le président de la banque privée suisse Julius Baer n'exclut pas une seconde vague de retraits de capitaux chez Credit Suisse de la part cette fois de gros clients détenant des placements à long terme, a-t-il prévu lundi 8 mai, dans un entretien avec le site financier Finews. Credit Suisse a déjà essuyé d'importants retraits de fonds dans le mouvement de panique qui s'était emparé des marchés financiers mi-mars, à la suite de la faillite de la banque américaine SVB. Mais ces retraits concernaient surtout la partie la plus « mobile » de l'argent qui peut être transférée ailleurs « en quelques secondes », souligne le Suisse Romeo Lacher. « Les comptes de dépôts ont été la principale source de sorties durant les récentes semaines », note le président de Julius Baer, une des plus grosses banques de gestion de fortune en Suisse. « Aujourd'hui les clients ne s'attroupent plus devant une agence », explique-t-il, l'argent étant désormais « souvent retiré en ligne en pressant une touche ». La part la plus importante de l'activité se fait toutefois au travers « de portefeuilles de titres et de prêts », plus long à déplacer et « la question maintenant est de savoir si cette part du lion va aussi commencer à bouger », s'interroge-t-il. Mais « l'embarquement complet de clients très fortunés vers un nouvel emplacement peut prendre des mois », avertit Romeo Lacher, qui a lui-même fait une grande partie de sa carrière chez Credit Suisse. Président de Julius Baer depuis 2019, il a travaillé chez Credit Suisse de 1990 à 2017. Il y a notamment occupé le poste de directeur opérationnel de la gestion internationale de fortune.

(Avec AFP)