Faillite de SVB : la banque centrale américaine regrette sa passivité

Dans des rapports très attendus publiés vendredi, les régulateurs du secteur bancaire américain ont reconnu leur rôle dans la faillite coup sur coup de Silicon Valley Bank (SVB) et de e au mois de mars. La crise engendrée par ces effondrements précipités a secoué l'ensemble du système financier, ils continuent d'avoir des répercussions.

Bien que reconnaissant leurs torts, la banque centrale américaine (Fed) et l'agence américaine des dépôts bancaires (FDIC) ont rappelé que les deux faillites étaient avant tout la conséquence d'erreurs dans la gestion des risques.

La Fed trop passive sur la crise de SVB

Le rapport de la Fed sur SVB a donné le ton, admettant en premier lieu que « les superviseurs n'ont pas pleinement apprécié l'étendue des vulnérabilités » de la banque, à mesure que cette dernière gagnait « en taille et en complexité ». Il concède également que si « les vulnérabilités ont été identifiées », son organisme de supervision n'a pas « réagi suffisamment pour s'assurer que SVB avait réglé rapidement les problèmes soulevés. »

Autrement dit, la banque centrale s'auto-reproche sa passivité et son manque d'interventionnisme. « La Réserve fédérale n'a pas su prendre les décisions suffisamment fortes qui étaient nécessaires » a reconnu le vice-président de la Fed, en charge de la supervision, Michael Barr, dans un courrier accompagnant le rapport.

De son côté, la FDIC, qui assure les dépôts bancaires dans une certaine limite, admet que rétrospectivement, elle aurait dû aller plus vite et « avoir une communication plus efficace avec la direction de Signature Bank. » Elle relève « des complications en termes de ressources relatives au personnel en charge de l'examen des banques », qui ont affecté la temporalité et la qualité de la supervision de l'établissement.

Généraliser Bâle III pour éviter un autre scénario catastrophe

Reste désormais à éviter qu'une telle situation se reproduise, alors que les banques régionales continuent d'être secouées, à l'image de la banque First Republic, dont l'action a perdu plus de 95% de sa valeur en deux mois, et coulait encore vendredi à Wall Street.

Le rapport de la Fed propose ainsi une série d'actions à mettre en place, comme imposer un renforcement des réserves concernant les banques de taille moyenne. Jusqu'ici les Etats-Unis imposaient l'application des règles dites de « Bâle III » uniquement à ses plus gros établissements, une quinzaine au total. Ce vaste éventail de réformes internationales du secteur bancaire engagé après la crise financière de 2008-2009 a, a justement pour objectif de renforcer la solidité des banques. De nombreuses mesures ont été prises mais certaines réformes doivent encore être finalisées, tout particulièrement aux Etats-Unis.

« Après la faillite de Silicon Valley Bank, nous devons renforcer la supervision et la régulation de la Réserve fédérale en nous basant sur ce que nous avons appris », a souligné Michael Barr, ajoutant que ce rapport était « la première étape de ce processus ». Les propositions d'actions sont prévues dans un second temps, à court terme. Pour terminer sur un note rassurante, le rapport rappelle que le système financier américain reste « solide et résilient, avec un niveau de capital et de liquidité élevé », ajoutant que SVB était « une exception du fait de son modèle commercial très concentré ».