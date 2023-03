Les banques américaines prêtes à financer une garantie des dépôts illimitée pour rétablir la confiance

Une coalition de banques américaines de taille moyenne a demandé aux régulateurs fédéraux de garantir pendant deux ans tous les dépôts de leurs clients, même au-dessus de la limite habituelle des 250.000 dollars, pour éviter un phénomène de contagion après la faillite de la banque SVB, d'après Bloomberg.

Cette mesure "stopperait immédiatement l'exode des clients des plus petites banques, stabiliserait le secteur bancaire et réduirait grandement les risques d'autres faillites", a argumenté la Mid-Size Bank Coalition of America dans une lettre adressée aux autorités, selon un article publié samedi par l'agence de presse.

Les faillites récentes de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank suscitent une crise de confiance dans le secteur. De nombreux clients de banques similaires ont retiré leur argent pour le déposer dans des banques plus grandes, comme JPMorgan Chase ou Bank of America, considérées comme trop importantes pour que l'Etat ne les renfloue pas en cas de crise. Actuellement, aux Etats-Unis, les dépôts sont protégés par le régulateur bancaire, la FDIC, jusqu'à 250.000 dollars.

Cette semaine, la banque First Republic, qui sert principalement des clients fortunés, a vu sa valorisation en Bourse fondre de 80%. Basée à San Francisco, c'est la 14e banque américaine par la taille des actifs.

"Quelle que soit la santé générale de l'industrie bancaire, la confiance a été érodée pour toutes les banques sauf les plus grandes", a déclaré la coalition, d'après Bloomberg. Elle appelle notamment la FDIC, la réserve fédérale (Fed) et la ministre de l'Economie Janet Yellen à "restaurer la confiance".

Le groupe de banques propose de financer cette mesure elles-mêmes en augmentant le montant des cotisations qu'elles versent déjà à la FDIC pour garantir les dépôts. Jeudi, onze grandes banques américaines se sont engagées à déposer en tout 30 milliards de dollars sur les comptes de First Republic. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase et huit autres institutions espèrent ainsi montrer leur "confiance dans le système bancaire" du pays, d'après un communiqué commun. La coalition et les autorités n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat.