Malgré la crise, Bpifrance lève plus de 4 milliards pour sécuriser le capital des fleurons tricolores

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, l'avait annoncé avant la crise. C'est maintenant officiel. Malgré le contexte chamboulé par la pandémie de coronavirus, Bpifrance est parvenue à finaliser le premier closing du Lac d'argent (ou Lac 1, selon la dénomination officielle) à hauteur de 4,2 milliards d'euros. Dévoilé en janvier dernier, ce méga fonds d'investissement public vise à accompagner sur le long terme des multinationales françaises cotées.

"Dans la période actuelle, un grand nombre de sociétés performantes, internationalisées et innovantes souhaitent stabiliser leur capital en s'appuyant sur des investisseurs de long terme prêts à accompagner leur transformation dans un contexte de transitions technologiques et environnementales", expose Nicolas Dufourcq, le patron de Bpifrance, cité dans un communiqué.

De nouvelles opportunités avec la crise

Au total, la banque publique d'investissement a collecté 3,2 milliards d'euros auprès d'investisseurs et a levé un milliard en dette sur les marchés. Bpifrance se félicite ainsi d'être parvenue à valider la thèse d'investissement de ce nouveau fonds en dépit de la crise du Covid-19.

"Le contexte de crise a renforcé notre thèse d'investissement, renforcé l'actionnariat français de long terme, et a créé des opportunités car il est plus intéressant d'investir maintenant au moment où le cours de certaines entreprises ont baissé alors que leurs fondamentaux sont toujours bons", souligne José Gonzalo, directeur exécutif capital développement au sein de Bpifrance.

Les assureurs largement présents

L'objectif à terme est d'atteindre une enveloppe de 10 milliards d'euros. Un cap que la banque publique espère atteindre dans les 18 mois à venir.

Parmi les grands investisseurs déjà présents, on retrouve Mubadala, le fonds souverain d'Abou Dhabi qui s'était engagé en février dernier à injecter un milliard d'euros. Le nouveau fonds public est également abondé par de nombreux assureurs français et étrangers (Axa, CNP Assurances, AG2R La Mondiale, Aviva France, Groupe Groupama, Scor, Covea, Generali, Groupe VYV) et les filiales assurance des grandes banques tricolores (Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, Société Générale Assurances). Bpifrance est aussi parvenue à lever des fonds auprès de grands groupes, comme Orange, et de family offices comme la Financière Dassault. À l'avenir, Bpifrance...