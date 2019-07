Paris 2024 : un fonds de 80 millions d'euros pour doper l'économie du sport

La Caisse d'Epargne veut surfer sur la dynamique des Jeux de Paris 2024 pour renforcer son ancrage dans le monde du sport. La banque régionale et coopérative, entité du groupe BPCE, vient de lancer un nouveau fonds d'investissement dédié à l'économie du sport et du mieux-vivre en partenariat avec la société de gestion Seventure Partners, également membre du groupe mutualiste. Baptisé Sport & Performance Capital, le fonds sera doté d'une enveloppe globale de 80 millions d'euros.

"Depuis la naissance du groupe BPCE, en 2009, nous sommes partenaires du comité national olympique et nous sommes devenus le premier partenaire du comité d'organisation des JO. Le groupe et ses marques sont depuis longtemps engagés dans l'économie du sport : Banque Populaire dans la voile, la Caisse d'Epargne dans le handball et le basket", a rappelé Jean-Yves Forel, directeur général du groupe BPCE , en charge de la banque de proximité en Europe et du projet des Jeux de Paris 2024.

"Aujourd'hui, le lancement de ce fonds d'investissement par la Caisse d'Epargne et Seventure Partners illustre bien la mobilisation des entreprises du groupe au service de l'économie du sport dans les territoires", a-t-il ajouté.

15 investissements prévus

Le fonds espère investir dans une quinzaine d'entreprises, notamment en région, d'ici 2024 pour un ticket moyen de 5 millions d'euros. Il ciblera des startups et PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Il interviendra dans cinq domaines d'activités : les équipements sportifs (comme les textiles innovants et les objets connectés), l'alimentation et la nutrition, le coaching sportif, les innovations dédiées aux infrastructures sportives et aux compétitions, la communication autour du sport.

"Il ne s'agit plus d'un projet mais d'une réalité. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif de 80 millions d'euros mais nous n'en sommes pas loin et le fonds est prêt à réaliser ses premiers investissements", a indiqué Isabelle de Crémoux, présidente du directoire de Seventure Partners.

La Caisse d'Epargne n'a pas dévoilé le montant précis qu'elle avait injecté dans ce nouveau véhicule d'investissement et les noms des autres investisseurs demeurent confidentiels.

"Nous sommes actuellement en discussions avec trois entreprises et une première opération pourrait avoir lieu dans le courant de l'été ou à la rentrée", a-t-elle ajouté. Parmi les startups qui pourraient correspondre à la thèse d'investissement du fonds figure Feetme. Cette startup francilienne développe des semelles connectées pour le secteur de la santé, mais est aussi en discussions avec de nombreuses fédérations sportives pour développer des applications comme la mesure des performances, la prévention des blessures et l'accompagnement à la rééducation.

Un marché de plus de 38 milliards d'euros

"Le sport est un domaine où l'innovation est très présente, c'est un secteur très internationalisé et où il y a de fortes marges", a précisé Isabelle de Crémoux. En France, le marché du sport représente environ 38,1 milliards d'euros, soit près de 1,8 % du produit intérieur brut (PIB) national, selon les chiffres du ministère des Sports.

Dans ses décisions d'investissement, le fonds Sport & Performance Capital s'appuiera sur un comité consultatif d'investissement composé de dirigeants des Caisses d'Epargne et de sportifs ou d'anciens sportifs de haut niveau comme Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe aux Jeux de Rio, et Tanguy de La Forest, athlète paralympique en para-tir, champion du monde par équipe et fondateur du cabinet Défi RH.

Sport & Performance Capital n'est pas le seul fonds dédié à l'économie du sport dans le paysage du capital-risque français. En octobre dernier, la société de gestion 123 IM a lancé LinkSport, un nouveau fonds d'investissement de 30 millions d'euros orienté "sport santé et bien être", dont le comité stratégique est dirigé par David Douillet.