Quand le CAC 40 cherche des likes sur les réseaux sociaux

Du CA et de l'Ebitda sur Instagram ? Sans doute pas aussi glamour que le selfie d'une influenceuse sur une plage de rêve, les résultats financiers des grands groupes sont aussi désormais sur le réseau social de l'image et du "j'aime". Trois groupes du CAC 40, Axa, Sanofi et TechnipFMC, se sont essayé à Instagram cette année pour la publication de leurs résultats annuels 2018, relève le baromètre Social CAC du cabinet FTI Consulting publié ce jeudi 20 juin, qui étudie les pratiques de communication financière des sociétés cotées françaises via les réseaux sociaux. Le groupe Sanofi, dont le compte Instagram dépasse les 15.500 abonnés et les 200 publications, a ainsi posté une vidéo et une photo annonçant la mise en ligne de ses résultats annuels le 7 février, récoltant 610 vues et 169 "likes".

Cette année, ce sont PSA, Safran et LVMH les leaders du classement Social CAC. Ils succèdent à Total, Axa et Danone l'année passée ainsi qu'à Orange, Crédit Agricole et BNP Paribas en 2017.

« Un public croissant est au rendez-vous de la communication financière sur les réseaux sociaux et les entreprises l'ont bien compris : 90% du CAC 40 utilise au moins un réseau social pour relayer ses résultats 2018 », analyse Arnaud de Cheffontaines, de FTI Consulting. « En 2019, la place laissée aux porte-paroles des entreprises est plébiscitée et tend à ne plus impliquer seulement le seul Directeur général, les entreprises positionnant d'autres experts ou membres du comité exécutif pour promouvoir leur leadership. »



La communication financière fait en effet partie intégrante de la politique d'image d'un grand groupe, aussi bien interne qu'externe, pour mettre en avant ses succès.

Le CAC préfère Twitter

Twitter est le réseau social le plus utilisé pour la communication des résultats financiers, par 88% du CAC 40. Cependant, le réseau professionnel LinkedIn présente « un meilleur taux d'interactions », qui s'améliore de 17% en 2019. L'utilisation de Facebook est stable (25%) tandis que la plateforme vidéo YouTube a moins la cote : elle baisse de 13 points à 30% « malgré la très bonne performance de certains contenus adaptés ».

« Les entreprises démontrent cette année encore qu'elles maîtrisent de mieux en mieux la puissance de ces canaux pour porter leurs messages, faciliter une communication bilatérale et répondre aux attentes des actionnaires et des professionnels des marchés financiers », considère l'étude.

Les partages et les interactions du public ont augmenté de 22% et 17 entreprises du CAC 40 ont généré au moins 1.000 réactions à la suite de la publication de leurs résultats annuels, contre 15 l'an passé. Il serait intéressant de savoir quelle est la proportion d'interactions internes très corporate venant de salariés.



[Le Top du classement Social CAC, baromètre de l'utilisation des réseaux sociaux par les grandes entreprises françaises cotées pour leur communication financière. Crédit : FTI Consulting]