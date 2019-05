Quand le capital-risque se réinvente en mode plateforme

Sur la route arborée et ensoleillée de Sand Hill Road, entre Palo Alto et Menlo Park, l'artère concentrant le plus grand nombre de fonds de capital-risque au monde, Kleiner Perkins a longtemps fait figure de phare. La firme de venture capital (VC) créée en 1972 était devenue une légende, avec des paris précoces et gagnants sur le navigateur Web Netscape, sur Google, Electronic Arts ou Amazon. Mais le fonds a raté plusieurs virages, la plupart des stars du Web 2.0, et perdu beaucoup d'argent dans les énergies renouvelables. Le magazine Fortune vient même de publier le récit de « la chute de l'empire Kleiner Perkins » dans son édition de mai, la succession mal négociée du milliardaire John Doerr (67 ans) et le départ en septembre de la locomotive du fonds, Mary Meeker, pour créer sa propre boutique. Un déclin symbolisant les difficultés du capital-risque à l'ancienne qui aurait tardé à se transformer, concluent certains acteurs du secteur.

La Silicon Valley s'est entichée depuis quelque temps déjà d'un nouveau modèle : Andreessen Horowitz, raccourci en « a16z », installé à quelques numéros sur Sand Hill Road. Ironie de l'histoire, c'est le fondateur de Netscape, Marc Andreessen,...