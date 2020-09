Un euro numérique ? La BCE l'envisage comme "un complément"

L'idée d'un euro numérique fait son chemin auprès des plus hautes instances monétaires. La semaine dernière, Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne (BCE), a fait savoir que l'institution de Francfort étudiait l'opportunité de lancer sa propre monnaie numérique dans un contexte où les paiements virtuels prennent de plus en plus d'importance. Une tendance de fond accélérée par la crise du coronavirus.

"L'Eurosystème n'a pas encore pris de décision sur l'introduction d'un euro numérique. Mais, comme de nombreuses autres Banques centrales dans le monde, nous étudions les avantages, les risques et les défis opérationnels d'une telle décision", a t-elle déclaré lors d'une conférence de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, consacrée aux modes de paiement dans un monde numérique.

Mme Lagarde a précisé qu'un groupe de travail allait rendre ses conclusions dans les prochaines semaines sur la question, une étape qui sera suivie...