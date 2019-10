Une appli de gestion budgétaire, nouvelle arme de Crésus contre le surendettement

Nous sommes en plein été. La rue de Lausanne, à Strasbourg, où siège l'imposant bâtiment de la Sécurité sociale, est presque déserte. Pourtant, juste en face, les bureaux de l'association Crésus sont loin d'être vides. « Les dossiers de surendettement, c'est toute l'année. Il n'y a pas de pause », commente Maxime Pekkip, administrateur bénévole de la Fondation Crésus, qui nous fait visiter les lieux.

Alors que son nom est un clin d'œil au riche Crésus, cette association à but non lucratif accompagne des personnes éprouvant des difficultés financières dans la constitution du dossier de surendettement qu'elles remettront à la Banque de France dans l'espoir d'obtenir un aménagement du remboursement de leurs dettes ou leur effacement.

Trop peu de prévention

En 2018, 162 936 dossiers de surendettement ont été déposés à la banque centrale française, contre 181 123 un an auparavant. Cette baisse structurelle et continue pour la quatrième année consécutive est liée à la mise en œuvre des lois Lagarde (2010) et Hamon (2014) visant à protéger le consommateur. Pour Crésus, cette baisse est encourageante mais elle masque « une réalité encore peu reluisante de la situation budgétaire des...