Younited Credit signe la deuxième plus grosse levée de la Fintech française

La publication de l'étude Pulse of Fintech France de KPMG a révélé l'existence d'une levée de fonds jusqu'ici restée confidentielle : celle de 65 millions d'euros réalisée par Younited Crédit, spécialiste du crédit à la consommation en ligne, à la fin de l'année 2018. Cette augmentation de capital n'avait pas été révélée au grand public. « La raison principale de notre discrétion est qu'il s'agissait d'un tour de table interne. Aucun nouvel actionnaire n'est entré. Nous avons réalisé cette levée de fonds auprès des mêmes investisseurs [Bpifrance, via son fonds Large Venture, Eurazeo Growth, AG2R La Mondiale et Le Bon Coin, ndlr] que lors de notre précédent tour de table de 40 millions d'euros en septembre 2017 », explique à La Tribune Charles Egly, l'un des deux cofondateurs de la startup.

Malgré tout, cette réserve demeure étonnante compte tenu des montants levés : il s'agit là de la deuxième plus grosse levée de fonds de l'histoire de la Fintech française, derrière Wynd (72 millions d'euros) et devant Ledger (61 millions d'euros). L'ex-Prêt d'Union a ainsi levé un montant total de 167 millions d'euros depuis sa création en 2010.

Valorisation secrète

La valorisation de...