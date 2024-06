Airbus et Dassault se lancent séparément dans le développement d'un drone de combat

Dans les drones de combat, l'Allemagne marque à la culotte la France. En juin 2023, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait annoncé que son ministère travaillerait dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) sur le développement d'un futur drone accompagnateur du Rafale au standard 5 (Rafale F5) issu du démonstrateur Neuron. Un programme à effet majeur (PEM) a été créé pour la circonstance. Ce qui avait beaucoup agacé en Allemagne. Résultat, Airbus va dévoiler le concept d'un « Wingman », un drone de combat furtif, lors du salon aérospatial ILA Berlin (du 5 au 9 juin). Un drone de combat qui accompagnera l'Eurofighter au standard LTE (Long Term Evolution).

« Les deux appareils ont besoin de créer un pont entre aujourd'hui et le SCAF, avait expliqué en novembre dernier dans une interview accordée à La Tribune le patron de la division avions militaires d'Airbus Defence and Space, Jean-Brice Dumont. Cela veut dire que les avions de combat actuels doivent évoluer pour faire face à l'évolution des menaces et être capables d'opérer progressivement dans un environnement de système de systèmes. Ils voleront plus tard avec les avions de nouvelle génération. En attendant la coopération SCAF, ces produits vont rester concurrents »