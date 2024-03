Dassault Aviation : les dix faits marquants de 2023

Les résultats 2023 de Dassault Aviation sont trompeurs. Bien sûr le chiffre d'affaires et les prises de commandes ont plongé respectivement en 2023 de 31% (à 4,8 milliards d'euros) et de 60% (de 20,9 milliards en 2022 à 8,2 milliards d'euros en 2023). Mais, à l'image de tous les maîtres d'oeuvre aéronautiques, l'avionneur tricolore (Rafale et Falcon) a lui aussi pâti des difficultés récurrentes de ses fournisseurs, qui ont entraîné une réduction des livraisons d'avions de combat et surtout d'affaires par rapport aux prévisions fin 2022. Puis, la comparaison avec 2022, une année exceptionnelle sur le plan commercial (92 Rafale et 64 Falcon vendus à l'export) pouvait être très périlleuse pour Dassault Aviation. Cela a bien été le cas.

Au final, les fondamentaux de l'avionneur sont solides et sains - ce qui n'est pas une surprise connaissant la maison Dassault - , et surtout l'avenir reste prometteur... En 2024, Dassault Aviation prévoit un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 2023. Soit un chiffre d'affaires de la classe de 6 milliards d'euros pour la livraison de 35 Falcon et 20 Rafale.

1/ Rafale, un succès commercial qui ne se dément pas

Dassault Aviation aurait pu faire aussi bien qu'en 2022 mais les astres n'ont pas voulu s'aligner : l'Indonésie a mis en vigueur la dernière tranche de 18 appareils seulement au début du mois de janvier 2024 et l'Inde n'a pas finalisé le contrat pour la commande de 26 Rafale Marine annoncée en juillet. Au-delà de ces péripéties, le bilan commercial du Rafale en 2023 fait partie des très belles années avec 60 avions de combat (92 en 2022 et 49 en 2021), qui ont boostés le carnet de commandes de Dassault Aviation (211 Rafale, dont 141 à l'export et 70 pour la France). Ce qui permet à l'avionneur d'avoir une production du Rafale « au minimum pour les dix ans à venir », a estimé mercredi le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier. Au total, l'avionneur a vendu depuis le début du programme 495 Rafale (234 pour la France et 261 pour l'export, en tenant compte de la dernière tranche des 18 Rafale pour l'Indonésie).

Pour un avion de combat, qui était semble-t-il invendable dans les années 2000, ce n'est pas mal du tout... À court terme, les ventes du Rafale à l'export vont dépasser même celles du Mirage 2000 (286 appareils). « On n'est pas loin de ce qu'on avait réussi à faire avec le Mirage 2000, a confirmé Eric Trappier. On a encore de nombreuses années devant nous pour continuer cette réussite du Rafale à l'exportation. D'ailleurs, la décision de l'Inde d'acheter 26 Rafale pour la Marine est encore devant nous. Cela montre qu'on va continuer à prendre des commandes et on a d'autres prospections en cours, qui nous laissent l'espoir d'augmenter encore ce carnet de commandes ».

2/ Un carnet de commandes historique

38,5 milliards d'euros. « Un carnet de commandes historique », a constaté le PDG de Dassault Aviation. En dépit d'un sérieux coup de frein sur le marché de l'aviation d'affaires (23 Falcon commandés en 2023, contre 64 en 2022), le carnet de commandes de l'avionneur a grimpé de 3,5 milliards d'euros par rapport à fin 2022. Sur les 38,5 milliards, Dassault Aviation devrait écouler près de 18 milliards d'euros dans les trois ans à venir, puis 9,6 milliards dans une période comprise entre trois et cinq ans, et enfin, 11,1 milliards au-delà de cinq ans.

Cette croissance s'explique par les nouvelles commandes de Rafale. La défense représentait à fin 2023 près de 88% du carnet de commandes de Dassault Aviation (211 Rafale). Soit 33,8 milliards d'euros (dont 23,9 milliards issus de l'export) principalement générés par les ventes de Rafale, puis des contrats de soutien, qui montent en puissance, pour cet avion. Dassault Aviation avait également dans son carnet à la fin de l'année dernière 84 Falcon (y compris les avions de missions : 7 Falcon 2000LXS pour Albatros et 2 Falcon 8X pour Archange) pour une valeur de 4,6 milliards d'euros, un montant stable par rapport à 2022 (4,6 milliards pour 87 Falcon).

3/ Un résultat net ajusté record

En dépit d'une forte baisse du résultat opérationnel ajusté (39%), Dassault Aviation a enregistré un résultat net ajusté record de 886 millions d'euros, en hausse de 6,7% (830 millions en 2022). Soit une marge nette de 18,5% (12% en 2022). La contribution de Thales dans le résultat net de Dassault Aviation est de 453 millions d'euros (contre 386 millions d'euros en 2022). « Nous sommes toujours très contents d'être dans Thales », a d'ailleurs affirmé Eric Trappier.

Par ailleurs, le résultat net consolidé s'est élevé à 693 millions d'euros en 2023 (contre 716 millions d'euros en 2022). La contribution de Thales dans le résultat net de l'avionneur est de 259 millions d'euros (275 millions d'euros en 2022). La marge nette consolidée s'établit ainsi à 14,4% en 2023 contre 10,3% en 2022.

4/ Des achats d'actions Thales par Dassault Aviation

Dassault Aviation est tellement content de Thales qu'il a racheté en 2023 des actions du groupe de technologies. Au 31 décembre 2023, l'avionneur détenait 26,05% du capital de Thales (soit 29,92% des droits de vote fin 2023). Pour racheter environ 1% du capital de Thales, Dassault Aviation a déboursé 301,5 millions d'euros. « Nous avons racheté des actions Thales tout en restant dans le pacte (d'actionnaires avec l'État, ndlr). Nous restons dans le pacte et nous ne sommes pas passés au-dessus des chiffres magiques qui nous obligeraient à lancer une OPA. Nous ne sommes pas en train de faire une OPA sur Thales. Je rassure l'État », a expliqué le PDG de Dassault Aviation. Sur la base du cours de bourse de l'action Thales au 31 décembre 2023 (133,95 euros par action), la participation de Dassault Aviation dans le groupe de technologies est valorisée à 7,33 milliards d'euros.

Cette opération a contribué à faire baisser la trésorerie du constructeur du Rafale. Elle s'élevait à fin 2023 à 7,3 milliards d'euros (contre 9,5 milliards d'euros au 31 décembre 2022). La diminution de la trésorerie en 2023 résulte essentiellement de la hausse des encours (exécution des contrats militaires, montée en puissance du Falcon 6X), du rachat des actions Dassault Aviation (660 millions d'euros) et de la prise de participation complémentaire dans Thales.

5/ Entrée en service du Falcon 6X

Dassault Aviation a changé de dimension avec la mise en service du Falcon 6X, qui est très importante pour l'avionneur. Il est appelé à devenir le nouveau fer de lance de l'avionneur dans l'aviation d'affaires, notamment le segment ultra haut de gamme. Le constructeur a longtemps attendu la certification du Falcon 6X par l'EASA et la FAA qui a été obtenue le 22 août 2023. « Nous aurions dû livrer des 6X en 2023, nous avons livré le premier 6X que le mois dernier, a souligné Eric Trappier. À la suite de l'accident d'un appareil de Boeing, les agences de certification sont devenues beaucoup plus tatillonnes à juste titre. C'est le premier avion certifié après les problèmes de Boeing ». Des retards qui ont également été provoqués par les difficultés récurrentes de la chaîne de sous-traitance (voir ci-dessous). Cet avion devait faire son entrée en service mi-2023. La montée en cadence de production se poursuit dans ce contexte compliqué.

L'entrée en service, qui ne pouvait être prononcée qu'à l'issue des améliorations post-certification, a finalement eu lieu que le 30 novembre. Dassault Aviation s'est livré en février le premier 6X, qui est son appareil de démonstration. Ce Falcon 6X a déjà réalisé plus de 250 vols dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis et en Europe, les deux plus grands marchés de Dassault Aviation. Après l'Australie et le Moyen Orient, le Falcon 6X est attendu en Inde « le mois prochain ». Avec cette tournée de présentation, les prospections s'intensifient. Selon Dassault Aviation, les vols effectués ont permis aux premiers clients de confirmer le très haut niveau de confort de la cabine. « On estime que le 6X, maintenant qu'il est opérationnel, va générer des commandes », a expliqué Eric Trappier.

6/ Décalage du 10X

Le décalage du 6X a obligé Dassault Aviation à décalé « un petit peu » le programme 10X, a indiqué le patron de l'avionneur. Le calendrier du 10X, dont les définitions ont été quasiment arrêtées pendant le Covid-19 en 2020, a donc été recalé, y compris avec les fournisseurs. Les premières livraisons sont prévues en 2027. Actuellement, le premier exemplaire du Falcon 10X (avion de développement) est en cours de fabrication. Cet appareil intéresse déjà au plan commercial. « Il y a quelques ventes du 10X », a assuré Eric Trappier.

7/ Difficultés récurrentes de la supply chain

« On a été fortement pénalisés par les dysfonctionnements de la supply chain et ces difficultés ont déstabilisé nos productions, principalement à Mérignac », a expliqué le patron de l'avionneur. Résultat, les difficultés de la supply chain ont perturbé les livraisons de Dassault Aviation, notamment celles des Falcon. Ainsi, 13 Rafale et 26 Falcon ont été livrés en 2023, contre une prévision initiale de 15 et 35, en raison également de l'entrée en service décalée du Falcon 6X. Les deux Rafale, qui auraient dû être livrés à l'armée de l'air en 2023, ont été finalement livrés en début d'année. « Le décalage n'est pas trop important » pour les Rafale, a-t-il précisé. En revanche, c'est « un petit peu plus compliqué » pour les Falcon, qui ont plusieurs chaînes de fabrication avec des fournisseurs différents.

Deuxième sujet, Dassault Aviation doit aider certains fournisseurs, qui ont des difficultés de recrutement et qui ont pris du retard. C'est le cas des fournisseurs d'aérostructures. « J'ai zéro sociétés américaines qui mettent en retard la livraison des Falcon, a souligné Eric Trappier. Ce sont strictement des sociétés françaises, voire européennes, qui avaient externalisé à l'est de l'Europe. Nous avons été obligés de réindustrialiser en France. Cela prend du temps ». Ces difficultés vont perdurer en 2024. « Nous sommes en train de les améliorer, nous nous organisons aussi en interne pour avoir une meilleure vue de la supply chain et pour essayer d'anticiper au mieux ce qu'on est capable de faire avec ces sociétés qui sont en difficulté », a-t-il averti.

8/ Taxonomie : Dassault Aviation voit rouge

Dassault Aviation a déposé le 14 février dernier une requête en annulation devant le Tribunal de l'Union Européenne demandant le retrait d'une disposition excluant l'aviation d'affaires de la taxonomie verte.

9/ Eurodrone : Eric Trappier dément les retards

Accusé en Allemagne de retarder le programme Eurodone (drone Male européen), Dassault Aviation a répliqué vertement. « Aujourd'hui, on attend beaucoup de la part d'Airbus, maître d'oeuvre, de nous donner ces spécifications que nous n'avons pas toujours à l'heure. Donc ce qui a pu être écrit en Allemagne, n'est pas la vérité », a riposté Eric Trappier. Dassault Aviation est en particulier responsable des commandes de vol et des communications de mission. Les travaux se poursuivent.

Le 24 février 2022, Airbus et l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) ont signé le contrat Eurodrone portant sur le développement et la production de 20 systèmes et le maintien en condition opérationnelle initial pendant cinq ans. Airbus Defence and Space GmbH a signé le contrat en qualité de maître d'œuvre industriel au nom des trois principaux sous-traitants Airbus Defence and Space en Espagne, Dassault Aviation en France et Leonardo en Italie. De son côté, l'OCCAR représente les quatre clients de lancement : l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

10/ De nouvelles embauches

Priorité de Dassault Aviation dans le domaine de la production et du développement, les recrutements. « On a énormément embaucher en 2023 », a noté Eric Trappier. L'année dernière, Dassault Aviation a recruté en CDI et CDD 1.732 personnes et 215 apprentis dans un marché de l'emploi tendu dans le secteur aéronautique. Soit près de 2.000 personnes qui doivent intégrer l'ADN de Dassault Aviation. « Il a fallu renforcer notre attractivité, a-t-il estimé. On reste au top dans les sociétés dans lesquelles les jeunes veulent venir. Le constructeur du Rafale et du Falcon est notamment au-dessus des grilles de minima de salaires de la convention de l'UIMM (Union des industries et des métiers de la métallurgie).

En 2024, Dassault Aviation continue ce plan de recrutement massif pour accompagner le renouvellement des équipes. Ainsi, l'avionneur prévoit cette année de recruter près de 2.000 personnes. « C'est un des grands défis de la maison : de plus embaucher, de mieux embauché, de mieux intégrer et de bien accompagner les départs à la retraite et de prévoir en avance », a souligné Eric Trappier.