Dassault Aviation atteindra fin 2024 une cadence de production de trois Rafale par mois

Après la multiplication des commandes du Rafale (18 en 2024, 60 en 2023 et 92 en 2022), Dassault Aviation s'est mis en ordre de marche pour augmenter la cadence de production de l'avion de combat tricolore. « Nous passons d'une cadence, qui était quasiment inférieure à un en 2020, où cela devenait vraiment critique, à une cadence 3. Aujourd'hui, nous sommes à cadence 2 », a expliqué en décembre le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense (AJD). L'avionneur atteindra la cadence de trois Rafale par mois « fin 2024 », a estimé le patron de Dassault Aviation, qui va aussi prendre le manche du Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) en janvier 2025. Soit 33 avions de combat par an. Ce qui ne veut pas dire que Dassault Aviation va livrer 33 Rafale sur un an.

Capable d'aller à une cadence 4

Cette montée en puissance de la production du Rafale se déroule au moment où la chaîne de sous-traitance aéronautique rencontre de profondes difficultés récurrentes. Le Rafale est également concerné par cette problématique. « Nous observons certains retards sur les livraisons de Rafale mais ils ne sont pas du même niveau que les Falcon », a d'ailleurs constaté Eric Trappier. Pour gagner un point de cadence, Dassault Aviation a besoin en règle générale d'un an environ mais avec les difficultés de la chaîne « un petit peu plus », a-t-il précisé. Et pour fabriquer un Rafale - des pièces primaires à la livraison - il faut environ 36 mois à l'avionneur.

L'avionneur estime que la cadence de trois Rafale par mois est compatible avec les contrats signés, y compris la commande entérinée fin décembre par le ministère des Armées (42 appareils) tout en obtenant quelques contrats supplémentaires à l'export. Enfin, Dassault Aviation se dit capable, à condition d'obtenir de nouvelles commandes (Inde, Arabie Saoudite...) de passer à une cadence de quatre Rafale par mois. L'usine de Mérignac est capable de soutenir une telle cadence, a assuré Eric Trappier.

211 Rafale dans le carnet de commandes

En dépit d'une décélération des résultats commerciaux en 2023, Dassault Aviation a réussi une très belle année. Il lui était difficile de faire aussi bien en 2023 qu'en 2022. Au total, Dassault Aviation a engrangé en 2023 dans son carnet de commande 60 Rafale supplémentaires (contre 92 en 2022). Pour autant, le carnet de commandes du Rafale culminait fin 2023 à 211 appareils (141 export, dont 80 pour les Émirats Arabes Unis, et 70 pour la France), contre 164 Rafale fin 2022.