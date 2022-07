Airbus frappe fort en Chine en raflant près de 300 commandes d'A320 NEO

Airbus frappe un grand coup en Chine. Alors que les incertitudes économiques font craindre un ralentissement des commandes d'avions de la part des compagnies aériennes, l'avionneur européen a signé un succès colossal ce vendredi en Chine avec la conclusion de plusieurs ventes pour un total de 292 A320 NEO, d'une valeur de 37 milliards de dollars. Ce montant pharaonique se répartit entre quatre compagnies aériennes chinoises : China Eastern Airlines (100 exemplaires), China Southern (96), Air China (64) et sa filiale Shenzhen Airlines (32).

Contrairement à 2019, où 300 avions avaient déjà été vendus, ces commandes ont fait l'objet de contrats distincts avec les différentes compagnies et non pas seulement d'un accord groupé avec l'acheteur étatique chinois CASC (China Aviation Supplies Holding Company). Airbus précise néanmoins que certains critères doivent encore être remplis avant d'inscrire ces appareils dans son carnet de commandes.

Des livraisons dès 2023

Les avions se répartissent entre tous les modèles de la famille A320 NEO, mais avec une majorité d'A321 NEO et seulement une poignée d'A319 NEO. De quoi alimenter la chaîne de production d'Airbus à Tianjin, dont la conversion pour accueillir des A321 doit être achevée d'ici la fin de l'année afin de répondre à la demande croissante pour cet avion. Les sites européens de Toulouse et d'Hambourg seront aussi mobilisés, car les besoins des compagnies chinoises sont urgentes. Les premières livraisons sont en effet prévues à partir de 2023. Selon Reuters, l'arrivée des avions se poursuivra jusqu'en 2027, avec un pic en 2024. Au vu de ce calendrier, les premiers avions sont déjà intégrés dans le flux de production.

Ces dates ont de quoi surprendre alors qu'Airbus explique depuis des mois ne plus avoir de créneaux de livraisons disponibles avant plusieurs années pour la famille A320 NEO (Easyjet a récemment évoqué la date de 2027). Une critique habilement balayée par Christian Scherer, son directeur commercial, qui laisse entendre que les négociations ont débuté de longue date : "Nous saluons l'excellent travail de George Xu (directeur général d'Airbus Chine) et de l'ensemble de l'équipe d'Airbus Chine ainsi que des équipes de nos clients pour avoir mené à bien ces longues discussions approfondies qui se sont déroulées tout au long de la difficile pandémie de COVID."

L'A320 NEO prend le pas sur le 737 MAX en Chine

Ces commandes semblent définitivement entériner la domination de l'A320 NEO en Chine face au 737 MAX de Boeing. Celui-ci a certes été vendu à près de 200 exemplaires dans le pays, et a d'ailleurs été sélectionné par les quatre compagnies susmentionnées. Mais seule China Southern s'est engagée pour un montant significatif de 50 appareils, China Eastern et Air China se contentant d'une quinzaine d'exemplaires et Shenzhen Airlines de cinq. Surtout Boeing n'a plus conclu de contrat pour son 737 MAX en Chine depuis 2016, si ce n'est trois appareils pour le loueur ICBC Leasing.

En face, Airbus était déjà à près de 300 commandes et va donc doubler son total. Surtout, avec l'apport des avions en location, ce sont près de 500 appareils de la famille A320 NEO qui sont en service dans le pays.

Commandes britanniques en juin

Cette annonce intervient après un mois de juin fructueux pour Airbus, à la suite d'une commande de 14 appareils (11 A320neo et 3 A321 NEO) engrangée auprès du groupe IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling) ou encore celle signée par Easyjet qui a converti en commande ferme une option d'achat sur 56 avions A320 NEO. Et le mois s'est conclu par la vente de deux A350F Silk Way West Airlines.

A fin mai¸ sur les cinq premiers mois de l'année, Airbus affiche 364 commandes brutes dont une large majorité de moyen-courriers. C'est près de quatre fois plus que l'an dernier à la même époque.

Lorsque les contrats avec les différentes compagnies chinoises seront comptabilisés, tout comme ceux de juin, le carnet de commandes annuelles du constructeur européen va faire un bond en avant pour s'approcher des 700 appareils.

Boeing loin derrière

De quoi reléguer Boeing au second plan : l'avionneur américain plafonnait à 236 commandes fin mai et n'a rien annoncé depuis. C'est un recul pour lui qui cumulait déjà à 380 commandes fin mai 2021, avant d'en ajouter plus de 200 supplémentaires pour le seul mois de juin en grande partie grâce à un contrat géant venu d'United Airlines pour appuyer le redémarrage du 737 MAX.

Le salon aéronautique de Farnborough, à partir du 18 juillet, pourrait faire évoluer les curseurs, les avionneurs et compagnies aériennes étant toujours friands d'effets d'annonce en dévoilant des grands contrats déjà conclus lors de ce type d'évènements. Mais, après avoir été devancé en 2021, Airbus semble avoir pris un confortable avantage en 2022.