Airbus Helicopters signe un mégacontrat de 1,3 milliard d'euros avec la police allemande

C'est une excellente nouvelle pour Airbus Helicopters et ses sites de Marignane et de Donauwörth (Bavière). Le ministère allemand de l'Intérieur a commandé au constructeur européen jusqu'à 44 hélicoptères H225 pour la police fédérale au détriment de Sikorsky (S92). Cette commande record pour cet d'appareil comprend 38 exemplaires fermes, plus six en option. Les livraisons devraient démarrer à partir de 2029. « En termes à la fois de capacités opérationnelles, de compétitivité et de taille, Airbus Helicopters a la bonne solution avec le H225 », avait expliqué le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even à La Tribune en novembre 2023. Ces appareils permettront à la Bundespolizei d'assurer un large éventail de missions de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure, allant du transport des forces spéciales à la lutte contre les incendies et aux secours en cas de catastrophe.

« Grâce aux améliorations continues que nous avons apportées à notre H225 ces dernières années, la Bundespolizei peut s'attendre à un hélicoptère moderne. Il restera l'un des hélicoptères les plus avancés disponibles sur le marché pour les décennies à venir », a estimé le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, cité dans le communiqué publié jeudi.

Cette commande était stratégique pour Airbus Helicopters, le constructeur européen étant le sortant. Le partenariat a débuté en 1962, lorsque la Bundespolizei (à l'époque Bundesgrenzschutz) a commencé à exploiter une Alouette II, fabriquée par la société Aérospatiale, devenue Airbus en 2001. Ainsi, le H225 remplacera les hélicoptères H155 et AS332 (Super-Puma) en service au sein de la police fédérale allemande depuis plus de 20 ans. La commande du H225 assurera également « une transition fluide » pour les pilotes et le personnel de maintenance. Le contrat comprend également des moyens de formation et des lots de pièces de rechange.

94 hélicoptères Airbus déjà en service

Au-delà de cette commande, Airbus Helicopters va pouvoir positionner le H225 comme « la seule plateforme de type hélicoptère lourd certifiée sur le marché civil, avait estimé en novembre 2023 le patron du constructeur. Ce serait un positionnement unique sur le marché civil. Il y a beaucoup d'enjeux liés à cette campagne. Et cela questionnerait très clairement le futur du S92 sur le marché ».

L'ambition d'Airbus Helicopters est que cet hélicoptère, qui offre une autonomie de plus de 830 km (1.107 km avec des réservoirs de carburants extérieurs) soit capable de voler avec du carburant d'aviation 100 % durable d'ici à 2030. Ce qu'Airbus Helicopters a déjà été démontré au salon aéronautique de Berlin (ILA) en 2022. La Bundespolizei exploite au total 94 hélicoptères Airbus, allant du monomoteur H120 utilisé pour la formation des pilotes, à plus de 40 hélicoptères bimoteurs de la famille H135 utilisés pour plusieurs missions, dont les services médicaux d'urgence pour le compte de l'Office fédéral de la protection civile et de l'assistance en cas de catastrophe, et la famille Super Puma, dont le H225 est la dernière version.