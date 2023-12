Airbus Helicopters : Méga-commande pour la Bundeswehr qui va acquérir jusqu'à 82 H145M

L'Allemagne est tout près de signer un contrat géant avec Airbus Helicopters au profit de la Bundeswehr. Le nombre d'appareils pourrait s'élever jusqu'à 82 hélicoptères de combat et d'entraînement H145M fabriqué en Allemagne à Donauwörth (Bavière). Soit un montant pouvant se hisser jusqu'à 2,7 milliards d'euros. Le comité de défense du Bundestag a approuvé mercredi cette méga-commande. Une décision qui a été annoncée dans un tweet d'un élu du SPD, le Dr. Joe Weingarten. Le comité des finances du Bundestag doit également approuvé de façon imminente cette commande.

Un besoin urgent de la Bundeswehr

Et d'un pour Airbus Helicopters ! Plusieurs campagnes majeures en Allemagne et en France (8 NH90 et H145 de la sécurité civile et de la gendarmerie) doivent en principe arriver à leur conclusion en fin d'année, voire au début de l'année prochaine pour le constructeur de Marignane. « Nous avons beaucoup d'enjeux sur cette fin d'année, avait confirmé le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, dans un entretien accordé à La Tribune lors du salon aéronautique de Dubaï (13/17 novembre). Outre le 145M, Airbus Helicopters est en course pour une commande pour la police fédérale allemande (Bundespolizei), qui doit sélectionner avant la fin de l'année son futur hélicoptère lourd. Plus de 40 appareils sont en jeu. Un marché que se disputent le S92 de Sikorsky et le H225 d'Airbus Helicopters.

Pressé par les tensions internationales et la guerre en Ukraine, la Bundeswehr « a identifié un besoin urgent se se doter d'un hélicoptère léger militaire polyvalent capable d'adresser différents types de missions. Il ne s'agit pas toutefois de remplacer le Tigre », avait précisé Bruno Even à La Tribune. L'armée allemande a d'ailleurs déjà dans sa flotte des H145M, qui équipent notamment les forces spéciales. Airbus Helicopters s'est mis en position pour être capable de répondre à cette exigence de la part du ministère de la Défense allemand.