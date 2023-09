Airbus Helicopters : une fin d'année 2023 à quitte ou double

Indéniablement, Airbus Helicopters traverse un coup de mou sur le plan commercial avec un recul des commandes au premier semestre 2023, des décisions défavorables dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) et des dossiers commerciaux compliqués (NH90 en Australie et Norvège, H225M aux Émirats Arabes Unis). Rien de rédhibitoire mais le constructeur de Marignane doit redresser le manche. La filiale du groupe Airbus a enregistré 131 commandes nettes au premier semestre 2023, contre 163 au premier semestre 2022. Soit une baisse de près de 20% sur un an. « En termes de prises de commandes, nous avons eu deux années record, en 2021 (414 prises de commandes, ndlr) et 2022 (362, ndlr) », a rappelé le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even dans une interview accordée à La Tribune et publiée après le salon aéronautique du Bourget. Deux années qui restent pourtant loin de la très prolifique année 2018 (715 commandes) et des années 2011/2012/2013 (457, 469 puis 422 commandes ).

La baisse avait déjà été amorcée en 2022 même si elle peut s'expliquer aisément par un effet de rattrapage en 2021, année post-Covid (268 commandes en 2020). « Il n'y a pas de raison de penser que 2023 ne sera pas une année forte en termes de prises de commandes. Les différents marchés civils sont solides. Et on constate que l'oil&gas, en particulier, repart avec des besoins d'investissements », avait précisé le patron d'Airbus Helicopters. Bruno Even a raison mais il va jouer gros, très gros à la fin de l'année avec des décisions importantes sur deux campagnes stratégiques pour le constructeur de Marignane : en Allemagne (plus de 40 H225) et en Angleterre (une quarantaine de H175M). Ce qui peut changer une année du tout au tout.



Deux campagnes clés

En Allemagne, il s'agit du renouvellement de 40 Super Puma de la Bundespolizei par plus de 40 H225. C'est stratégique pour Airbus Helicopters, la Bundespolizei étant un client clé pour le constructeur européen, et par l'envergure de la commande, et donc de l'impact de ce contrat sur l'activité de la société. « Pour des raisons à la fois politiques, industrielles et opérationnelles, je suis convaincu que le H225 est la bonne réponse », avait souligné Bruno Even. Airbus Helicopters a des arguments, il a été sélectionné par les Pays-Bas qui ont choisi le Caracal pour remplacer leurs Super Puma (14 appareils). « Cette décision des Pays-Bas est un signal fort au niveau européen sur le fait que le Caracal est une plateforme performante et compétitive face au BlackHawk », avait-il précisé. En outre, le constructeur compte également en Allemagne sur une belle commande de H145M. C'est aussi le cas en France pour la Sécurité civile.



En Angleterre, l'armée de l'air britannique souhaite remplacer la flotte Puma. Soit une quarantaine d'appareils, ce qui va au-delà du seul renouvellement des Puma. Dans ce cadre, Airbus Helicopters propose la version militaire du H175, le H175M. « Nous sommes convaincus que nous avons la bonne réponse opérationnellement par rapport aux missions attendues par l'armée de l'air britannique (performances) et industriellement par rapport à l'attente de Londres en matière d'empreinte industrielle », avait estimé Bruno Even. Airbus Helicopters s'est engagé à implanter la chaîne de production et de customisation du H175M sur le site de Broughton. Le calendrier pourrait avoir glisser en début d'année 2024. Au-delà de cette campagne stratégique, le PDG d'Airbus Helicopters estime que le H175M a un « potentiel export important ».

Une LPM mitigée sur les hélicoptères

Airbus Helicopters a dû faire face à plusieurs décisions négatives du ministère des Armées sur plusieurs programmes dans le cadre de la future LPM même si elle intègre in fine le maintien en Europe des compétences de développement et de réalisation des capacités d'hélicoptère de combat, avec la modernisation du système d'armes du Tigre et le lancement du programme Guépard, dont les vingt premiers exemplaires seront livrés au cours de la période. Pour autant, un an après avoir été signé, le contrat portant sur le développement du Tigre Mark 3 a été cassé. Ce qui a permis au ministère de réduire la voilure sur ce programme. Par ailleurs, l'étalement des commandes du Guépard H160M au-delà de 2030 constitue un défi pour la gestion des compétences et de la chaîne d'approvisionnement de cette filière. Plus spécifiquement, le constructeur doit rattraper la montée en cadence du H160, qui a pris du retard.

« Si ces ajustements supposent des étalements de programme, je considère que notre rôle en tant qu'industrie est d'être capable de jouer le jeu dès lors que cela ne remet pas en cause les intérêts premiers du programme. Sur le Guépard, on est dans le cas d'un ajustement mais on n'est pas dans une logique de remise en cause », avait souligné le patron d'Airbus Helicopters

En outre, le retrait de la flotte Puma ne sera que partiellement traité. Huit NH90 seront commandés pour compenser les appareils modifiés au profit des forces spéciales et permettre le transfert des Caracal du quatrième régiment d'hélicoptères des forces spéciales vers l'escadron Pyrénées de l'armée de l'Air. Ce qui permet de pallier de façon insuffisante les remplacements des sept Puma de l'armée de Terre et des douze Puma de l'armée de l'Air. « Il y a effectivement un enjeu majeur avec le remplacement des Puma, ceux de l'armée de l'air et ceux de l'armée de terre, avec l'objectif de rationaliser les flottes dans les deux armées », avait-il expliqué. Airbus Helicopters attend une commande de NH90 pour l'armée de Terre pour engager le remplacement des Puma et rationaliser cette flotte.

Sauvetage du Caracal aux Émirats Arabes Unis

Aux Émirats Arabes Unis (EAU), il y a de fortes chances qu'Airbus Helicopters ait réussi à convaincre les Émiriens de ne pas casser le contrat portant sur l'acquisition de 12 Caracal qui a été signé en décembre 2021. Toutefois, il y a également de fortes chances que le constructeur ait dû faire des concessions importantes pour sauver ce contrat stratégique signé avec un client important. « Il n'y a pas de raison de penser » que le contrat a été cassé, avait confié Bruno Even en juin à La Tribune. « Je considère que ma priorité est d'être en mesure de donner satisfaction aux Émiriens dans le cadre de l'exécution de ce programme. Notre enjeu est d'arriver à trouver une solution qui le satisfasse », avait-il précisé.

Par ailleurs, Airbus Helicopters doit trouver les solutions pour sauver le soldat NH90 après la décision de l'Australie et de la Norvège de sortir cet appareil de leur flotte. Très clairement le constructeur doit rapidement améliorer la disponibilité opérationnelle du NH90 sous peine d'accumuler des déconvenues et de dérouler un tapis rouge au Black Hawk de Sikorsky. Des décisions « regrettables d'autant que ces décisions interviennent à un moment où l'ensemble des actions menées sur la flotte NH90 portaient leurs fruits, en particulier en termes de support. En Australie, nous avions atteint ces derniers mois plus de 60 % de disponibilité, en ligne avec l'engagement que nous avions pris », avait révélé le patron du constructeur de Marignane. Il doit également sortir du bois pour clarifier les raisons du crash du NH90 australien cet été de façon à dédouaner l'appareil. Une fin d'année vraiment passionnante pour Airbus Helicopters au regard de tous les enjeux. Ce qui nécessitera de l'expérience et du professionnalisme...