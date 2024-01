Le « money time » sauve l'année commerciale d'Airbus Helicopters

Airbus Helicopters a été sauvé en 2023 par une belle fin d'année commerciale avec trois grands contrats signés en Allemagne et en France qui ont représenté 28,5% du total des prises de commandes. Le constructeur de Marignane a enregistré 393 commandes nettes (contre 362 en 2022 et 414 en 2021). Soit une croissance de près de 9% par rapport à 2022. Ces succès commerciaux témoignent « d'une reprise régulière du marché avec une bonne performance cette année pour les hélicoptères bicylindres légers et moyens ». Les commandes brutes (410) provenaient de 179 clients dans 47 pays. En outre, la filiale d'Airbus a livré 346 hélicoptères l'année dernière (contre 344 en 2022). Ce qui représente une part de 54 % du marché civil et parapublic.

« Les prises de commandes d'Airbus Helicopters en 2023, avec une augmentation de près de 10 % en unités par rapport à 2022, mettent en évidence sa croissance stable malgré le contexte mondial actuel d'inflation et d'instabilité géopolitique », a analysé le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even.

Parmi les commandes, Airbus Helicopters a engrangé plusieurs contrats qu'il considère comme stratégiques, tels que la commande par l'armée allemande de 62 hélicoptères de combat multi-rôles H145M, assortie d'une option pour 20 appareils supplémentaires, ou 42 autres H145 destinés à la Sécurité civile et à la gendarmerie françaises. Les H145 ont vocation à remplacer les modèles EC145 qui équipent actuellement les deux flottes du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, particulièrement utilisées par les unités en outre-mer et en haute montagne. « La défense et la sécurité sont l'une des priorités stratégiques d'Airbus Helicopters. (...) La signature par les forces armées allemandes du plus gros contrat H145M, comprenant jusqu'à 82 hélicoptères d'attaque légers, fin 2023, en est la preuve », a expliqué Bruno Even, cité dans le communiqué.

75% de parts de marché pour l'Écureuil

Airbus Helicopters a signé la vente de 147 H125 et H130, des hélicoptères légers monoturbines Écureuil. « Ce marché est touché par la situation économique et la hausse des taux d'intérêt » qui perturbe le financement des acteurs, a estimé Bruno Even. L'Écureuil conserve malgré tout 75% des parts de marché sur son segment, a-t-il revendiqué. Enfin, le constructeur a également vendu 29 H135, 186 H145, 26 exemplaires du dernier-né d'Airbus H160, 14 H175 et, enfin, 8 NH90 commandés par la France au profit des forces spéciales (Armée de Terre).

Pour le patron d'Airbus Helicopters, le H175 possède un « potentiel fort », notamment pour le secteur pétrolier. Longtemps déprimé, ce marché a commencé à récupérer à la faveur du besoin de renouveler les flottes et de « l'intérêt des utilisateurs pour des alternatives au S92 » de Sikorsky, selon Bruno Even. Depuis la fin du Covid-19, il reste confiant sur les perspectives du H175 au regard de ses performances, de la taille de sa cabine, de sa consommation, de ses émissions de CO2 et de son niveau technologique. Cet appareil se positionne comme le remplacement naturel des hélicoptères lourds, en particulier du S-92 (Sikorsky), qui ne se vend pas depuis plusieurs années mais qui est encore très présent dans les flottes offshore.

Enfin, les contrats de support mondiaux et l'offre HCare ont continué à séduire en 2023 tant auprès des clients civils que militaires. Ainsi, 140 nouveaux hélicoptères ont fait l'objet de contrats « à l'heure », portant le total à 2.760 hélicoptères.