Airbus Helicopters vend 17 hélicoptères H145 à la Belgique

Sur le plan commercial, Airbus Helicopters marche sur l'eau en ce moment... Après le mégacontrat signé avec la Bundespolizei début juin (38 H225 pour 1,9 milliard d'euros), le constructeur européen de Marignane a obtenu une très belle commande en Belgique. L'armée belge se dote de 15 H145M tandis que la police fédérale s'équipe de deux H145 (plus trois en option). Le contrat a été signé entre l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA), pour le compte de la Belgique, et Airbus Helicopters. « Nous sommes fiers que la Belgique rejoigne la communauté croissante des utilisateurs du H145M », s'est réjoui le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, cité dans le communiqué publié lundi.

« En Europe, l'hélicoptère multirôle et robuste devient la référence en matière de capacité de transport aérien tactique, d'opérations spéciales et de missions d'évacuation médicale. Nous sommes convaincus que le H145M deviendra rapidement un atout clé du portefeuille belge de défense et de sécurité », a estimé Bruno Even.

Le H145M est effectivement considéré comme un appareil militaire multi-rôle qui peut couvrir une large gamme de missions. Le H145M peut être reconfiguré très rapidement en un appareil d'attaque légère, doté d'armes et d'un système d'autoprotection de pointe, ou pour une mission d'opération spéciale.

Un best-seller à l'export

Selon Airbus Helicopters, la flotte mondiale de cet appareil bimoteur totalise plus de sept millions d'heures de vol. « Il est utilisé par les forces armées et policières du monde entier pour les missions les plus exigeantes », a souligné le constructeur. L'Allemagne exploite déjà 16 hélicoptères H145M LUH SOF et huit hélicoptères H145 LUH SAR et a récemment commandé 62 hélicoptères supplémentaires de ce type (plus 20 en option). L'armée américaine emploie près de 500 hélicoptères de la famille H145 sous le nom d'UH-72 Lakota. Les opérateurs actuels du H145M sont la Hongrie, la Serbie, la Thaïlande et le Luxembourg. Chypre en a commandé six exemplaires en juin 2022 ainsi que le Sultanat de Brunei (mai 2024) et le ministère de la Défense britannique (avril 2024).