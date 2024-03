En Californie, Airbus Helicopters touche le jackpot au salon Heli-Expo

Pour Airbus Helicopters, l'édition 2024 du salon Heli-Expo consacré aux hélicoptères (15.000 participants venus de 85 pays), a été un très bon millésime avec 155 engagements, dont 40 commandes fermes, émanant de clients du monde entier. Évidemment, le fait marquant pour le constructeur européen a été la signature du contrat historique avec The Helicopter Company (THC) portant sur la vente jusqu'à 120 hélicoptères de différents modèles, avec une commande ferme de huit H125 et de dix H145 dans le cadre de l'accord. Dans ce contexte, Airbus Helicopters revendique plus que jamais la place de leader mondial sur le marché des services médicaux d'urgence (EMS) avec les nouvelles commandes de THC (10 H145) et DRF Luftrettung (jusqu'à 10 H145). L'opérateur américain HealthNet Aeromedical Services a pour sa part ajouté quatre H135 à sa flotte entièrement Airbus.



En outre, le voyagiste canadien Niagara Helicopters a commandé six H130 tandis que Bristow a signé un contrat allant jusqu'à 15 H135 pour le marché en pleine croissance de l'énergie. Airbus Helicopters et LCI ont annoncé deux partenariats renforçant leur relation de longue date, l'un pour explorer le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM) et l'autre pour répondre aux besoins à long terme en matière de capacité, de durabilité et de financement du secteur.

Contrats de support

S'agissant du support et des services, Airbus Helicopters a signé un contrat HCare qui assure une couverture de bout en bout des 18 hélicoptères H225 d'Air Center Helicopters. Le fournisseur de services médicaux d'urgence de la République tchèque, DSA, a également rejoint le club HCare PBH pour supporter ses huit hélicoptères H135. Par ailleurs, FlyScan d'Airbus Helicopters a connu un essor grâce au partenariat avec la société GPMS dont la solution HUMS permettra à davantage d'opérateurs de partager leurs données avec Airbus et d'améliorer ainsi le support à distance et obtenir une surveillance proactive avec des conseils de maintenance. Cet accord couvre les modèles H125, H130, EC135, EC145 et AS332.