L'Arabie saoudite prête à acheter 120 hélicoptères à Airbus Helicopters

Airbus Helicopters écrase la concurrence. Au premier jour du salon HAI Heli-Expo à Anaheim en Californie (27-29 février), il a frappé un énorme coup avec la signature d'un accord-cadre que le constructeur de Marignane qualifie d'historique avec la compagnie saoudienne The Helicopter Company (THC), qui est le premier fournisseur de services d'hélicoptères commerciaux en Arabie Saoudite. Cet accord porte sur une commande globale pouvant aller jusqu'à 120 hélicoptères de différents modèle de la gamme d'Airbus Helicopters. Ils seront livrés au cours des cinq à sept prochaines années à THC, entièrement détenu par le Fonds d'investissement public saoudien (Public Investment Fund, PIF).

« Notre relation avec THC a débuté en 2020 avec le premier contrat portant sur 10 H125. Depuis lors, ce projet n'a cessé de se renforcer, allant au-delà de la fourniture des seuls hélicoptères et étudier comment nous pouvons contribuer à ouvrir la voie à l'utilisation de carburant d'aviation durable dans la région », a déclaré le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even.

Une partie de l'accord comprend une commande ferme de huit H125, l'hélicoptère le plus vendu au monde, et de 10 H145 (1.675 hélicoptères en service dans le monde), qui sont des options converties d'un contrat antérieur. Ce nouveau contrat ferme porte la flotte totale d'hélicoptères de la gamme Airbus achetés par THC à 60 appareils (20 H125, 30 H145 et 10 H160), dont 25 sont déjà en service.

Une contribution à la Vision 2030

« Les nouveaux H125 seront déployés pour soutenir les services proposés par THC dans des domaines tels que le travail aérien et le tourisme » tandis que « les H145 seront utilisés dans divers rôles, notamment les services médicaux d'urgence (EMS) et le transport d'entreprise », a expliqué Airbus Helicopters dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. The Helicopter Company a déjà mis en service le H145 pour les services médicaux d'urgence (EMS) et a déployé le H145 et le H125 à l'appui du Rallye Paris-Dakar. En 2023, THC a pris livraison de son premier H160 pour les opérations touristiques de Red Sea Global.

Cet accord avec Airbus est « un moment de transformation dans notre parcours de croissance qui consolide notre position en tant qu'acteur mondial et leader régional. L'accord nous permettra à la fois de contribuer aux objectifs de la Vision 2030 du Royaume en renforçant le secteur aéronautique saoudien, tout en répondant aux besoins changeants de notre clientèle croissante, tant au niveau local que mondial », a précisé le PDG de THC, Arnaud Martinez.

THC a été créé dans le cadre de la stratégie du PIF visant à créer de nouveaux secteurs d'activités en Arabie saoudite qui vont soutenir la réalisation de la Vision 2030 en vue de créer de nouveaux écosystèmes dans les services d'aviation générale. Actuellement, THC qui a été créé mi-2019, dispose déjà d'une flotte de 47 hélicoptères, dont des AW139 (Leonardo) déployés dans les marchés visés : EMS, travail aérien, charters privés et tourisme dans le Royaume.

Airbus Helicopters : deux contrats supplémentaires

Par ailleurs, l'opérateur allemand de services médicaux d'urgence par hélicoptères DRF Luftrettung, l'une des organisations de sauvetage aérien les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe, et Airbus Helicopters ont annoncé au salon HAI Heli-Expo des commandes portant sur jusqu'à dix hélicoptères H145 (sept commandes fermes, trois options). En outre, la société américaine HealthNet Aeromedical Services, basée à Charleston (Virginie occidentale), a commandé quatre H135, qui seront utilisés pour soigner les patients adultes, pédiatriques et néonatals dans tout l'État de Virginie occidentale.