Airbus Space vend deux satellites espions à la Pologne

L'année 2022 finit mieux que prévu pour Airbus Defence & Space. Après le cruel échec du lanceur Vega C le 20 décembre avec à son bord deux satellites Pléiades Neo, le constructeur de satellites toulousain a gagné une commande de deux satellites d'observation Pléiades Neo... en Pologne six ans après après la rupture de Varsovie des négociations sur un contrat d'achat d'hélicoptères multirôle Caracal d'Airbus Helicopters. Le ministre de la Défense polonais Mariusz Blaszczak et son homologue français Sébastien Lecornu "ont signé à cette occasion un contrat pour la vente de deux satellites d'observation Pléiades Neo fabriqué par Airbus pour un montant de plus de 500 millions d'euros", a annoncé mardi le cabinet de Sébastien Lecornu. "Ce contrat majeur témoigne de la confiance de la Pologne dans la technologie et l'industrie françaises", a-t-il précisé.

"Le ministre des Armées s'est personnellement impliqué dans les échanges sur ce contrat depuis sa nomination, avec les équipes de la DGA" (Direction générale des armées), a précisé le cabinet du ministre.

Outre des satellites d'observation de la Terre (30 cm de résolution), le contrat comprend également la construction d'un centre terrestre de traitement de données. Les satellites doivent être livrés d'ici à 2027. "A compter de 2027, nous aurons deux satellites aux couleurs de la Pologne", s'est félicité le ministre polonais Mariusz Blaszczak, soulignant que le nouveau système pourra être utilisé "sur le plan militaire et civil". D'ici la livraison, la Pologne, pays membre de l'UE et de l'Otan, obtiendra l'accès à des données fournies par les deux satellites développés sur fonds propres d'Airbus Space. Pour la France, ce contrat représente 500 emplois pendant cinq années.

Autonomie stratégique

Ce contrat "participe à l'autonomie stratégique de la Pologne en matière d'observation et de compréhension de la situation", a souligné Sébastien Lecornu, le premier ministre français des Armées à se rendre en Pologne depuis plus de six ans. Soit depuis l'affaire de la rupture par le gouvernement polonais d'un accord sur l'achat de 50 hélicoptères Caracal.