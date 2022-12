Spatial : et une nouvelle catastrophe pour l'Europe avec l'échec de Vega C

« La mission est perdue », a annoncé le président d'Arianespace, Stéphane Israël, depuis le Centre spatial de Kourou en Guyane française. Et une catastrophe de plus pour l'Europe spatiale mais aussi pour l'Europe tout court. C'est également un contretemps extrêmement dommageable pour Airbus Space aux conséquences financières très importantes. Le lanceur léger européen Vega-C, qui devait effectuer son premier vol commercial (VV22) dans la nuit de mardi à mercredi, a échoué dans sa première mission commerciale avec à son bord deux satellites d'Airbus Space. "Avio travaille avec ses partenaires pour identifier la cause de l'anomalie qui a conduit à l'arrêt prématuré de la mission Vega C VV22", a expliqué le groupe italien sur son site. Arianespace a constaté qu'il n'y avait pas eu de retombées de débris après le décollage.

« Environ 2 minutes et 27 secondes après le décollage, une anomalie s'est produite sur le Zefiro 40 mettant ainsi fin à la mission Vega C. Des analyses de données sont en cours pour déterminer les raisons de cet échec », a communiqué Arianespace dans la nuit peu après l'échec de Vega-C.

Vega-C devait placer en orbite deux satellites d'observation de la Terre construits par Airbus, Pléiades Neo 5 et 6. Ces deux satellites, entièrement financés et fabriqués par son opérateur Airbus, sont les deux derniers satellites de la constellation Pléiades Neo, devant permettre d'imager n'importe quel point du globe plusieurs fois par jour avec une résolution de 30 cm. Plus petits, plus légers, plus agiles, précis et réactifs que la concurrence, ils sont les premiers de leur catégorie dont la capacité sera entièrement disponible commercialement.

Un premier vol commercial

Il s'agissait du premier vol commercial du lanceur italien de nouvelle génération, qui est une version améliorée et plus puissante du lanceur léger Vega (20 lancements dont deux échecs depuis 2012). Vega C avait effectué son lancement inaugural le 13 juillet avec succès, vol opéré par l'Agence spatiale européenne (ESA). Programmé initialement le 24 novembre, ce vol avait été repoussé d'un mois en raison d'un élément lanceur défectueux. « On a dû changer un équipement lié à la coiffe », a précisé à l'AFP Stéphane Israël. Ce lancement était le cinquième et dernier de l'année 2022 pour le port spatial de l'Europe à Kourou.