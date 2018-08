Armement : entre l'Europe et les Etats-Unis, la Suède choisit Washington

Le ministre de la Défense suédois, Peter Hultqvist, persiste et signe. Entre l'Europe et les Etats-Unis, Stockholm va confirmer ce jeudi, selon la presse suédoise, le choix de se payer à prix d'or le système de défense aérienne Patriot... alors que Peter Hultqvist s'est engagé dans une coopération militaire et industrielle renforcée entre pays européens, la Coopération structurée permanente (CSP). Et ce en dépit des nombreuses critiques du monde politique suédois, qui estimait plus raisonnable d'attendre l'issue des élections législatives le 9 septembre. Le contrat pourrait être signé dès vendredi. La livraison du système, fabriqué par Raytheon, devrait débuter en 2021.

En début d'année, selon la presse suédoise, Stockholm avait découvert que l'achat de quatre systèmes Patriot (batteries et radars) et de 300 missiles, dont 200 PAC-3, pourrait s'élever au total à 2,5 milliards d'euros (25 milliards de couronnes suédoises). Le montant de la facture pour les missiles s'élève à 1,5 milliard. Initialement, le ministère de la Défense suédois n'avait pourtant alloué qu'une somme de 1 milliard d'euros (10 milliards de couronnes suédoises) à cette acquisition. Le choix de Peter Hultqvist, qui est allé contre les recommandations de son administration, fait aujourd'hui exploser la facture pour les contribuables suédois... alors que le système franco-italien SAMP/T (MBDA et Thales) est beaucoup moins cher.