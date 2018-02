Les Etats-Unis prêts à vendre le missile Patriot à la Suède pour 3,2 milliards de dollars

Les États-Unis ont présenté la facture à la Suède pour l'achat de quatre systèmes de missiles antimissiles Patriot,. Et elle est bien sûr hors de prix pour Stockolm, qui n'avait alloué que 1 milliard d'euros à cette acquisition. Dans un communiqué rendu public le 20 février, l'Agence de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) a indiqué que le Département d'État ainsi que le Congrès avaient approuvé cette vente estimée à 3,2 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros), qui ne fait l'objet d'"aucune compensation", selon la DSCA. Les groupes américains Raytheon et Lockheed Martin sont les maîtres d'oeuvre et principaux bénéficiaires de cette vente.

"La vente proposée du système de missiles Patriot permettra d'améliorer la capacité de défense antimissile de la Suède, estiment les Etats-Unis. La Suède utilisera le système Patriot pour défendre son intégrité territoriale et pour promouvoir la stabilité régionale. La vente proposée augmentera les capacités défensives de l'armée suédoise et permettra de soutenir l'interopérabilité avec les forces américaines et de l'OTAN. La Suède n'aura aucune difficulté à intégrer cet équipement dans ses forces armées. La proposition de vente de cet équipement et le soutien ne modifiera pas l'équilibre militaire dans la région".

Le gouvernement suédois souhaite acheter quatre systèmes Patriot (configuration 3) : radars AN/MPQ-65, stations de contrôle AN/MSQ-132, douze systèmes de lancement M903, 100 missiles Patriot MIM-104E et 200 Patriot PAC-3. Sont également inclus dans la demande des équipements de communication, du matériel d'essais et de tests, des pièces de rechange et de réparation, la formation du personnel, l'assistance technique terrain et du soutien logistique ainsi que les véhicules associés aux systèmes Patriot. Soit un coût total estimé à 3,2 milliards de dollars, dont 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) pour les missiles.

Selon la DSCA, cette vente éventuelle devrait soutenir la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis "en contribuant à améliorer la sécurité d'un partenaire stratégique qui a été, et continue d'être, une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique dans la région de la mer Baltique et à travers l'Europe".

Que va faire la Suède?

Initialement, le ministère de la Défense suédois n'avait alloué qu'une somme de 1 milliard d'euros (10 milliards de couronnes suédoises) à cette acquisition. Le choix de Peter Hultqvist, qui est allé contre les recommandations de son administration, fait aujourd'hui exploser la facture pour les contribuables suédois...

La Suède réfléchit à une éventuelle réduction de la facture. En baissant le nombre de missiles achetés à 150, ce qui ferait baisser l'addition finale entre 1,73 et 1,83 milliard d'euros. Ou encore en réduisant le nombre de batteries de quatre à trois. Mais ce choix signifierait que seulement trois zones sur quatre pourraient être protégées contre d'éventuelles attaques de missiles russes. Reste enfin le système de défense franco-italien SAMP/T, fabriqué par MBDA et Thales, qui a perdu la compétition... mais qui est bien moins cher que le Patriot (866 millions d'euros pour quatre systèmes équipés de missiles Aster 30).