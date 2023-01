Bahreïn pourrait s'offrir deux navires de guerre Gowind (Naval Group) fabriqués par l'Égypte

Selon nos informations, le Royaume du Bahreïn semble très intéressé par l'acquisition de deux navires de guerre de type Gowind (Naval Group), qui seraient fabriqués en Égypte à Alexandrie par le chantier Alexandria Shipyard. Le Caire, qui a acheté à Naval Group quatre corvettes Gowind 2500 (dont trois ont été construites à Alexandrie avec l'appui technique de la France), a récemment présenté aux Bahreïnis une Gowind 2500 en effectuant une série de démonstrations au large de Bahreïn. Cette opération, si elle se concrétise, permettrait au site de Lorient de fabriquer des kits pour la construction de ces deux navires. Outre l'Égypte, cette version de la Gowind a déjà été vendue à deux autres pays (six à la Malaisie en deux aux Émirats Arabes Unis).

Bahreïn, dont la production d'hydrocarbures représente environ 20 % de son PIB, n'est pas à proprement parler un bon client pour les industriels français de l'armement. Entre 2012 et 2021, ces derniers n'ont exporté que pour 56,1 millions d'euros de matériels militaires aux forces bahreïnies avec un pic en 2919 (38,5 millions d'euros). Dans le même temps, ils ont livré pour 101,8 millions d'équipements militaires sur la même période. Enfin, les industriels français ont déposé 52 licences d'exportation entre 2015 et 2021, dont quatre en 2021 pour 21,7 millions d'euros. Le roi avait en son temps (2010) critiqué les performances du Rafale... D'une manière générale, Bahreïn était en 2021 le 109ème partenaire commercial de la France. Il représentait 0,025% des exportations de la France dans le monde (0,47% des exportations dans la région Afrique du nord/Moyen Orient).



Des relations étroites entre Manama et Le Caire

Les relations sont plus étroites entre l'Égypte et Bahreïn, qui avait rejoint les deux coalitions sunnites menée par l'Arabie Saoudite pour empêcher les Houthis, soutenus par l'Iran (chiite), de prendre le pouvoir au Yémen (2015) et contre le Qatar (2017). Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi souhaite développer une coopération encore plus étroite avec Bahreïn, dont environ 70% de la population est chiite, pour contribuer à la stabilité régionale. Le 15 septembre 2020, Bahreïn et les Émirats arabes unis (EAU) signaient avec Israël les Accords d'Abraham. En septembre 2021 Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a inauguré l'ambassade d'Israël à Manama. Au-delà, Israël, les EAU, Bahreïn et l'Égypte se seraient coordonnés dans le cadre de la politique de containment de l'Iran pour développer une stratégie de dissuasion vis-à-vis de Téhéran par voie aérienne, maritime voire cyber.



Alors que la France et Bahreïn ont célébré en 2022 le cinquantième anniversaire de leur relation bilatérale, le roi Hamad bin Isa Al Khalifa avait été reçu fin août par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail afin de renforcer leurs relations en matière économique, culturelle et de défense. Ils avaient également abordé les questions internationales et régionales. Le président de la République avait assuré au roi de la poursuite de l'engagement français au Moyen-Orient, notamment en faveur de la sécurité et de la stabilité dans le Golfe où la France compte des partenaires stratégiques aux EAU et en Égypte. La Grèce, partenaire majeur de Paris en Méditerranée, s'ouvre largement aux pays du Golfe. Notamment l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les EAU et Bahreïn. Athènes souhaite construire un pont entre l'Europe et le Moyen-Orient.