Mais pourquoi la France laisse s'échapper la pépite HGH au profit de Carlyle

Aussi incroyable que celui puisse paraître, le fonds d'investissement américain Carlyle Group est en "négociations exclusives" pour prendre le contrôle d'un spécialiste français des systèmes infrarouges, HGH, aux côtés de la direction. Et ce d'autant plus que le gouvernement Philippe a tout récemment renforcé son dispositif de contrôle des acquisitions en France.

La transaction, dont le montant a été gardé secret, devrait être réalisée "avant la fin de l'année 2018", selon un communiqué des deux partenaires. L'opération s'effectuera via le fonds Carlyle Europe Technology Partners III. Elle est soumise à l'approbation des autorités compétentes et à la consultation des salariés.

La bonne affaire pour Carlyle

Très tourné vers l'exportation et en pleine croissance, HGH est, depuis plus de 30 ans, un expert en technologie infrarouge pour les secteurs de la surveillance, de la sécurité, de la défense, du pétrole et de l'énergie. Cette PME française fournit aussi des systèmes infrarouges pour la métrologie et la thermographie industrielle. HGH propose notamment des solutions haut de gamme pour la surveillance de zones étendues dans les secteurs de la sécurité, de la défense, du pétrole et de l'énergie avec sa gamme de systèmes de détection panoramique "Spynel" et son logiciel "Cyclope".

Carlyle ne s'est pas vraiment trompé en jetant son dévolu sur HGH. Cette PME "est devenue une référence sur ses marchés et dispose de perspectives de croissance remarquables. En particulier, HGH a développé une technologie unique avec la gamme Spynel et son logiciel propriétaire Cyclope pour le traitement et l'analyse d'images permettant de détecter et de voir plusieurs cibles en même temps à 360 degrés", a expliqué le co-dirigeant du fonds Carlyle Europe Technology Partners, Vladimir Lasocki.

Un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros

La société, qui emploie 83 salariés dans sept pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2017 et vise 23 millions cette année. HGH a connu une croissance à deux chiffres ces dernières années. La zone Asie-Pacifique compte pour la moitié du chiffre d'affaires et la société, qui a un centre de R&D à Igny (région parisienne) et un autre à Santa Barbara, en Californie, exporte aussi beaucoup en Amérique du Nord.

"La demande pour les technologies et solutions de surveillance s'accélère partout dans le monde avec des besoins de plus en plus sophistiqués pour la surveillance des infrastructures critiques", a expliqué Vladimir Lasocki.

L'entrée de Carlyle au capital, "permettra au groupe HGH de prendre une autre dimension et d'accélérer son développement à l'international", a indiqué de son côté Thierry Campos, patron de HGH, cité dans le communiqué. Née il y a plus de trente ans, cette société française a été créée par deux hommes, parmi les pionniers de la technologie infrarouge en France : René Houis, directeur de la filiale française d'un fabricant de caméras de thermographie industrielle, et Gilbert Gaussorgues, responsable du laboratoire d'optronique de la Marine nationale. Elle a reçu de nombreux prix en France et à l'étranger.