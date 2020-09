Coup de tonnerre, l'américain Teledyne jette officiellement l'éponge pour acquérir Photonis

Teledyne Technologies a décidé de mettre fin aux discussions concernant son projet d'acquisition de Photonis (environ 550 millions de dollars), selon un avis communiqué à la SEC (Securities and exchange commission). Après avoir examiné les conditions proposées et à la suite de discussions supplémentaires avec le ministère de l'Économie et des Finances, Teledyne est arrivé à la conclusion qu'une "acquisition potentielle selon les modalités proposées par le ministère de l'Économie et des Finances n'était pas faisable selon les conditions qui ont été...