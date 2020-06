L'entreprise stratégique Aubert & Duval mise en vente par Eramet, Safran intéressé

Article modifié le 22 juin à 13h10 (rajout du communiqué d'Eramet)

Après Photonis et CNIM, un nouveau dossier stratégique va beaucoup occuper les ministères de l'Économie et des Armées dans les semaines qui viennent. Selon des sources concordantes, Aubert & Duval, un des leaders mondiaux des aciers à haute performance, des superalliages et du titane, actuellement en grande difficulté, est mis en vente par le groupe minier et métallurgique mondial, Eramet. Lui même traverse une période difficile. La banque Rothschild a été mandatée par le groupe minier pour mener le process de vente, qui se fera sous la surveillance de l'État français, et plus particulièrement de la Direction générale de l'entreprise (Bercy). Contacté par La Tribune, Eramet ne commente pas l'information.

"Une revue stratégique détaillée a été initiée par le groupe relative à sa filiale A&D (Aubert & Duval, ndlr), dans laquelle toutes les options sont envisagées, a expliqué Eramet dans un communiqué publié lundi matin à la suite des informations de La Tribune. Le groupe communiquera en temps utiles dans le respect de la règlementation applicable".



"La question des aciers spéciaux est stratégique pour la France. Et ils ne le sont pas seulement pour la filière aéronautique", explique-t-on à La Tribune. Aubert & Duval se positionne comme un métallurgiste spécialiste des matériaux métalliques les plus exigeants - aciers à hautes performances, superalliages, titane et aluminium - destinés à des applications industrielles de pointe, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de l'énergie et de la défense. Parmi ses innovations les plus récentes, la filiale d'Eramet a développé, en collaboration avec Safran Aircraft Engines, une nouvelle nuance d'alliage, le ML340™ destiné aux arbres de moteurs d'avions.



Safran intéressé

Dans ce contexte, Safran se montre intéressé par le dossier Aubert & Duval, qui a réalisé 642 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 (contre 796 millions en 2018) et employait 4.141 salariés fin 2019 sur 14 sites, dont 12 basés en France. Preuve de son intérêt, l'équipementier, qui reste prudent, a de son côté mandaté Jérôme Calvet, qui dirige la filiale française de la holding financière japonaise Nomura. "Safran a plutôt envie d'être l'entreprise qui consolide" cette filière stratégique, précise-t-on à La Tribune. D'autant que les moteurs (civils et...