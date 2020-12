CNES : deux nouveaux candidats en lice

Qui va s'installer dans le fauteuil de président du CNES ? L'annone est-elle imminente ou être reportée dans le courant du mois de janvier ? Et si finalement la présidence du CNES échappait aux quatre candidats de la short-list des trois ministères - Économie, Enseignement supérieur et Armée - (par ordre alphabétique : Nicolas Chamussy, Stéphane Israël, Jean-Yves Le Gall, Bruno Sainjon). Tout reste toujours possible avec Emmanuel Macron. Ainsi, deux postulants pourraient in fine doubler les candidats de la short-list proposée par le chasseur de tête Eric Salmon &...