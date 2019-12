La Russie dévoile "Dôme", son bouclier spatial anti-missile

Le ministère de la Défense de la Russie a présenté ce mercredi des détails sur son système de défense spatiale. (Crédits : Ministère de la Défense de la Russie)

Selon des documents présentés mercredi par l'état-major russe aux attachés militaires étrangers en poste à Moscou et visibles sur des photographies diffusées sur le site internet du ministère de la Défense, le système de la Russie est destiné à détecter depuis l'espace le lancement de missiles balistiques, leur trajectoire et la zone visée. Trois satellites d'alerte précoce "Toundra" ont déjà été mis en orbite dans le cadre de ce programme en 2015, 2017 et 2019.