La PME Photonis également à la pointe de la lutte contre le Covid-19

On savait la PME Photonis, qui est en passe d'être vendue par le fonds Ardian à un groupe américain Teledyne, stratégique pour les forces armées françaises. On savait moins qu'elle est également importante pour l'industrie de la santé. Photonis fournit "des composants essentiels" aux industriels et aux laboratoires, qui proposent des tests et des analyses pour le Covid-19, selon un communiqué de la PME, dont le siège social est implanté à Bordeaux. La technologie des MCP (galette de microcanaux) de Photonis permet une très forte augmentation de l'efficacité des détecteurs. Une vente à l'étranger aurait un effet désastreux après les nombreux discours sur la...