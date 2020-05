Photonis : pour qui sonne le glas dans cette partie de poker menteur

Dans le dossier Photonis toujours aussi explosif, la plupart des acteurs concernés (Bercy, Ardian et Teledyne) jouent une sacrée partie de poker menteur, à l'exception probablement du ministère des Armées. Car la ministre Florence Parly s'est clairement positionnée contre un rachat de Photonis par Teledyne même si certaines chapelles de ce grand ministère pourraient être favorables à cette opération sous des conditions aussi strictes que possible imposées à Teledyne. La ministre peut d'ailleurs s'appuyer sur un avis défavorable transmis par la direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD), l'une des deux agences de renseignement du ministère des Armées, selon nos informations, qui confirment celles de Challenges.

Ardian dans le rôle du "méchant"

Le rôle du "méchant", qui vend les pépites françaises à l'Oncle Sam, est complètement assumé par Ardian, qui a toujours cru qu'il passerait en force. Il est pourtant parfaitement dans son rôle. Ce fonds d'investissement a un actif à vendre et veut le vendre au plus offrant. C'est le cas avec la proposition financière ahurissante du groupe américain Teledyne (510 millions d'euros). Quoi de plus logique pour un fonds de...