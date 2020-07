Photonis, l'exemple de la défaillance majeure du financement à la française de la BITD (3/3)

Le défaut de financement des industries est souvent à l'origine de situations fréquentes dans lesquelles des pépites technologiques françaises passent sous contrôle étranger. Ce sera peut-être le cas de Photonis, cette entreprise stratégique spécialisée dans les tubes amplificateurs de lumière (150 millions d'euros de chiffre d'affaires) en passe d'être vendue pour 550 millions de dollars par le fonds d'investissement Ardian à l'américain Teledyne. "De plus en plus de banques françaises posent des difficultés ou refusent de financer des start-up/PME ayant des contrats dans la défense. Quand bien même le dossier est validé à l'échelon local, c'est souvent l'échelon national qui rejette le financement", explique-t-on à La Tribune.



Les sénateurs de la commission des affaires étrangères et de la défense, Pascal Allizard (Les Républicains) et Michel Boutant (PS), auteurs d'un rapport d'information sur la base industrielle et technologique de défense ("L'industrie de défense dans l'œil du cyclone") arrivent à une conclusion très cruelle et un constat impitoyable pour toute la BITD française : "Il apparaît que le problème principal que soulève la situation de cette pépite technologique n'est pas un risque de prédation par...