Crash de l'A320 au Pakistan : les boites noires récupérées

Les boîtes noires de l'Airbus A320, qui s'est écrasé vendredi sur un quartier résidentiel de Karachi, dans le sud du Pakistan, faisant 97 morts, ont été récupérées, a annoncé samedi un porte-parole de la compagnie aérienne Pakistan International Airlines (PIA). L'appareil, qui transportait 99 personnes, venait de Lahore, également au Pakistan, et s'est écrasé lors d'une deuxième tentative d'atterrissage pour des raisons encore indéterminées.

"La boîte noire a été retrouvée tard hier, nous la remettons au bureau en charge de l'enquête", a dit le porte-parole de la PIA, précisant que l'enregistreur des données de vol et l'enregistreur des conversations à l'intérieur du cockpit avaient tous deux été récupérés.

L'accident d'un Airbus A320 a fait 97 morts et deux survivants, selon un nouveau bilan rendu public samedi par les autorités. Tous les passagers et membres d'équipage de l'avion sont inclus dans ce bilan et les opérations de sauvetage ont pris fin samedi matin, a indiqué le ministère de la Santé de la province de Sindh dont Karachi est la capitale.