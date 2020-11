Crise aéronautique : "il y a de l'argent, beaucoup d'argent" (Jean-Louis Girodolle, Lazard)

Les acteurs en mesure de financer l'économie sont présents, aidés par une politique de taux bas, car la réponse monétaire a été bonne. (Crédits : Reuters)

Paris Air Forum. L'argent est encore plus le nerf de la guerre pendant cette période inédite provoquée par la crise sanitaire. C'est une question de vie ou de survie pour les industriels de l'aéronautique et de la défense. Alors que les banques lâchent de plus en plus la filière défense pour des raisons éthiques et d'image, la course aux prêts et aux emprunts financiers n'a jamais été aussi concurrentielle dans le monde l'entreprise. Et plus encore pour les start-up, ls PME et les ETI vulnérables. Jean-Louis Girodolle (directeur général de Lazard), Marwan Lahoud (président du directoire du fonds ACE Management), Jean-Louis Thiériot (député LR) et Emmanuel Viellard (directeur général de LISI Group) ont participé à une table-ronde diffusée ce mardi dans le cadre du Paris Air Forum organisé par La Tribune : "Quel accompagnement des banques et des fonds pour les entreprises aérospatiales et de défense françaises?"