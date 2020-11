Le ministère des Armées regrette la frilosité des banques à financer l'industrie de défense

Révélée par La Tribune, la note du GICAT, groupement des industriels spécialisés dans l'armement aéroterrestre et la sécurité, a fait l'effet d'une bombe dans les banques et la filière défense. Ce qui a provoqué de très nombreuses réunions de crise. A l'évidence, le secteur bancaire français, dont BNP Paribas et Société Générale, joue de moins en moins le jeu pour financer et/ou accompagner une industrie souveraine, qui reste pourtant soutenue par l'État français, selon cette note. Le ministère des Armées est lui aussi rentré dans le débat et a constaté avec regret cette tendance. Interrogé le 21 octobre par les sénateurs lors d'une audition à la commission des affaires étrangères et de la défense, le Délégué général pour l'armement (DGA), Joël Barre, a confirmé que "les entreprises de défense se heurtent de plus en plus fréquemment à un phénomène de frilosité bancaire". Et de lancer : "Il convient de s'inquiéter du comportement des banques".

"Les normes internationales conduisent les banques et les fonds d'investissement à développer une politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dont la conduite peut engendrer des exclusions de financement de certains secteurs. On le constate dans le domaine de l'énergie fossile mais également de plus en plus souvent dans le secteur spécifique de la défense et de la sécurité", a expliqué pour sa part le 12 novembre le ministère des Armées dans une réponse à une question posée en mai par Hélène Conway-Mouret.

La sénatrice attirait déjà l'attention de Florence Parly sur les difficultés d'accès aux financements des entreprises du secteur de la défense. Ce constat sur la...