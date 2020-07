Défense : Emmanuel Macron promet de tenir le cap budgétaire pour les armées

Le président de la République a promis mardi de "tenir le cap" en matière de défense dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, qui définit les budgets annuels des armées sur cette période. "Comptez sur moi, je tiendrai le cap comme je l'ai fait depuis trois ans dans le cadre de la loi de programmation militaire afin que vous puissiez toujours avoir les moyens d'accomplir vos missions aujourd'hui comme demain d'autant qu'en matière de défense, demain, vous le savez, se prépare aujourd'hui", a expliqué la veille du défilé du 14 juillet Emmanuel Macron lors de la traditionnelle allocution présidentielle dans les jardins du ministère des Armées.

En revanche, il a été avare en matière d'annonces, à l'exception du projet d'une nouvelle politique de rémunération des militaires sur laquelle il est attardé. Ce projet, qui a pour objectif de consolider et d'améliorer le système de retraite et celui des rémunérations des militaires, est d'ailleurs inscrit dans la LPM. Emmanuel Macron tient à ce qu'il soit conduit "dans le souci constant de renforcer la condition militaire et l'attractivité du métier des armes dans la société de demain". Ainsi il a donné rendez-vous début décembre au membres du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) à l'Élysée à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans...